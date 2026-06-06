Има много неща, които хората, израснали през 60-те и 70-те години правят и които са абсолютно правилни, дори ако по-младото поколение не иска да ги признае. Американското издание YourTango изброява 10 от тези неща.

1.Скуката е полезна

Като се има предвид, че скуката позволява на хората да бъдат креативни, да се самоанализират и да регулират емоциите си без постоянни разсейвания, днес повече хора от всякога се нуждаят от това преживяване.

2. Не ви е нужен телефонът ви за всичко

Много млади хора са напълно зависими от телефоните си, често без дори да го осъзнават. Въпреки това, членовете на поколенията бейби бумъри и поколение X са не само по-малко загрижени за телефоните си, но и достатъчно находчиви, за да се справят със ситуации, когато ги загубят или нямат достъп до интернет.

3. Постоянството е важно

Понякога се налага да понесете някои неудобства, за да подкрепите близките си. Това е точно видът усилия, необходими за здравословни партньорства.

4. Избягването на трудностите ги прави още по-трудни

Както обяснява проучване, публикувано в списанието Counseling and Clinical Psychology, избягването само увеличава стреса и тревожността, които човек изпитва около определена ситуация или тема. Хората от 60-те и 70-те години не бягат, когато нещата станат трудни: те се стремят да научат каквото могат.

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5. Неудобството не винаги е лошо

Хората, израснали през 60-те и 70-те години, ценят отложеното удовлетворение. Те знаят, че неудобството, дори и да е досадно и разочароващо, не трябва да се избягва напълно. То не е проблем, който може да се реши с повече разходи или оплаквания. Това учи хората да забавят темпото и да бъдат търпеливи.

6. Не всяко чувство заслужава вашето внимание

Хората често са по-малко щастливи, защото отделят твърде много място на мисли, които не заслужават вниманието им. Хората, израснали през 60-те и 70-те години на миналия век, обаче са се научили да прекарват време сами с мислите си, но също така и да ги управляват и да преодоляват всички трудни моменти по време на периоди на дискомфорт. Те знаят, че не е нужно да признават всяка мисъл и често могат да потискат негативните мисли по здравословен начин.

7. Значението на това да си тук и сега

Повечето хора, израснали през 60-те и 70-те години на миналия век, са развили социалните си умения, преди да станат широко разпространени технологичните разсейвания и предизвиканата от мобилните телефони социална тревожност. Те са се научили да осъществяват зрителен контакт, да присъстват с хората и да участват в светски разговори, дори когато е било по-лесно да игнорират или избягват разговорите напълно.

8. Психологическият жаргон не е същото като интелигентността

Противно на общоприетото схващане, използването на психологически жаргон не прави човек емоционално интелигентен.

9. Трябва да общувате с хора, които имат различни мнения

В повечето случаи дискомфортът от разговора с някой, който не е съгласен с вас, всъщност е доста полезен. Неговата информация и гледни точки може да не променят мнението ви, но поне можете да научите нещо от него и да се научите да приемате това, което не разбирате.

10. Не всичко трябва да бъде документирано

Когато правите снимки с цел споделянето им или търсене на одобрение, вие само подкопавате удоволствието от взаимодействието или преживяването. За някои хора документирането на момент може да увеличи удоволствието им, но за повечето това просто подкопава способността им да присъстват в настоящия момент.

Редактор: Дарина Методиева