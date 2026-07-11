Наскоро откритият портрет на бившия германски канцлер Ангела Меркел доведе до значителен ръст на посетителите в берлинския музей „Боде“, съобщава ДПА. Откакто картината е изложена на 1 юли, броят на посетителите е нараснал рязко, заяви говорител на комплекса, в който се намира музеят, известен най-вече с колекциите си от скулптури, византийско изкуство, монети и медали.

„Дневното посещение е средно с 85% по-високо в сравнение с юни“, каза говорителят. Той добави, че в момента се регистрират около 900 посещения на ден, макар че все още не е възможно да се каже дали тази тенденция ще продължи.

Меркел, която ръководеше Германия в продължение на 16 години до декември 2021 г., не бързаше да избере художник, след като напусна поста си. „Имах нужда от дистанция“, каза тя при представянето на творбата в края на юни.

Портретът не е бил замислен просто като поредната задача в списъка с нещата за вършене. „Исках да изпитам удоволствие от този процес“, заяви бившият канцлер.

В крайна сметка портретът беше нарисуван от френско-германския художник Жереми Кейрас. 28-годишният артист произхожда от семейство на музиканти във Фрайбург и беше изпратил ръчно написана кандидатура до Меркел през 2022 г.

Картината изобразява Меркел, облечена в яркосин блейзър на златисто-кафяв фон. Меркел сподели, че е избрала синия блейзър, защото този цвят излъчва сила и авторитет. Силна светлина осветява лицето ѝ с цел да подчертае „следите от власт“, както се посочва в описанието на произведението.

През първите дни след откриването на изложбата много хора изрично искали да видят картината и питали охраната къде се намира.

След 4 октомври картината ще бъде предоставена на канцлерството.

Редактор: Ина Григорова