Том Холанд най-накрая потвърди, че тайно се е оженил за Зендая. По време на интервю за списание Esquire той беше попитан дали се е наложило да обясни на близките си, че генерираните от изкуствен интелект снимки на двойката от сватбата им са фалшиви. „Не, защото всички бяха там. Това е всичко, което ще получите по този въпрос“, отговори Холанд.

Макар 30-годишният актьор да не разкри повече подробности за сватбата, той не скри възхищението от съпругата си. „Работата ни може да създава много стресови ситуации и е наистина хубаво да имаш стабилна връзка, която може да устои на времето“, сподели Холанд.

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Британският актьор нарече Зендая своя „човек“ и „най-добър приятел“. „Когато съм с нея, се чувствам по-щастлив от всякога, но също така никога не съм се чувствал толкова подкрепян и в безопасност“, добави той.

Редактор: Дарина Методиева