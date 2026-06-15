Британската музикална звезда Ед Шийрън изненада феновете си с новината, че планира да си вземе почивка от музиката след края на настоящото си турне. По време на концерт в Глендейл, щата Аризона, изпълнителят сподели, че възнамерява да се посвети на семейството и на ролята си на баща.

„Това ще е последният път, в който съм тук за известно време. Може да си взема почивка, след като това турне приключи, и да се отдам на бащинството“, каза Шийрън пред публиката. Певецът е баща на две дъщери - петгодишната Лайра и четиригодишната Юпитер, които отглежда заедно със съпругата си Чери Сийборн. В свои предишни интервюта той дори признава, че не би имал нищо против семейството му да се увеличи с още едно момиче.

Ед Шийрън зарадва феновете си с неочакван концерт в ирландско заведение (ВИДЕА)

Изпълнителят не крие, че поставя децата си пред славата. Пред британски медии той разказва, че отказва снимки с фенове, когато е с тях. Причината е случка от времето, когато дъщеря му Лайра била още бебе. Докато позирал за селфи с почитател, момиченцето паднало. „Тогава си казах: не съм тук, за да бъда поп-звезда, а за да бъда баща“, споделя музикантът. По думите му някои фенове приемат отказа с разбиране, но други реагират остро.

Това не е първият път, в който Шийрън се оттегля от светлината на прожекторите. Той вече е правил паузи през 2015 г. и в периода между 2019 и 2021 г. Настоящото му турне започна през януари в Нова Зеландия и ще завърши на 7 ноември в Тампа.

Ед Шийрън се мести в САЩ със семейството си

Редактор: Ралица Атанасова