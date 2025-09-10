Поп звездата Ед Шийрън обяви, че ще се премести в САЩ със семейството си основно заради предстоящото си американско турне. Той ще се установи в Нашвил – любимия му град отвъд Океана, където има амбиция в дългосрочен план да се насочи към кънтри музиката.

Шийрън се пошегува, че е „единственият човек“, който се мести в Америка, намеквайки за политическата обстановка там. Във Великобритания той ще запази своя имот с два частни пъба и параклис за семейни събития.

