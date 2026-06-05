"За първи път, откакто ние сме в ръководството на НДК, някой културен министър си позволява да отправя публични обвинения без да е разговарял с ръководството. Културното министерство дават манипулативна информация. Тази загуба не е от както ние сме в ръководството, а от 2011 г. НДК е създаден като търговско дружество през 2011 г. с принципал министърът на културата. До края на 2023 г. натрупаната загуба е 48 564 000 евро. Загубата за 2024 г., откакто ние сме в управлението, е 293 000 евро", това каза изпълнителният директор на Съвета на директорите на НДК Адрияна Петкова.

"Само за 2024 г. приходите бяха увеличени с 56%, а оперативната загуба намалява с 88%. За същата година амортизационната загуба е 2 млн. евро. За 2025 г. сме отчели също толкова голяма загуба. Този разход не може да бъде намален. Да се вменява вина, че дружеството е на загуба, е абсолютно некоректно", каза още тя.

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Тя обясни още, че като търговско дружество, те са длъжни да плащат данъци на общината и държавата, както всяко едно друго дружество. "Може да си представите какви са разходите за този огромен сграден фонд. Авариите са на ежедневна база. Ние върнахме културата в НДК. Никой не ни задължава да го правим, колегите преди нас я бяха занулили. Ние успяхме да върнем културата тук с много усилия. Голяма част от събитията, които организираме са финансово обезпечени, защото осъзнаваме мисията, която Дворецът на културата има от създаването си", каза Петкова.

"Когато поехме ръководството на 6 февруари 2024 г. по сметките имаше 7 млн. лева. Днес има около 16 млн. лева – това е 120% увеличение", изтъкна тя.

В допълнение, членът на Съвета на директорите на дружеството Сашо Ганов каза, че данните са верни, но интерпретацията не е точна. "За да се отопли зала 1, се пуска цялото отопление на Двореца. Не може да бъде да бъде разпределен на зони. Поддръжката е неимоверно голяма. Това изисква инвестиция. Инвестиции тук са необходими, ако искаме да бъде НДК да бъде приведен в конкурентна среда. Всички зали са наши конкуренти, културните институции получават делегирани бюджети и за всеки билет получават допълнителна субсидия. Ние не получаваме нищо от това, а и не можем да кандидатстваме", обясни той.

На въпрос относно заплатите, които получават те, Ганов каза, че промяната на заплатите на ръководството право на културния министър. "Съвета на директорите не може да инициира промяна в заплатите, това е в правото на принципала. И да е имало разговори, не може да се инициира промяна на заплатите само от тях. Ние казахме на бившия културен министър Мариан Башев спецификите на нашето дружество. Ние не можем да се самоиздържаме в момента, не може да отидем на печалба без инвестиции. А с тази поддръжка на сградния фонд е трудно", разясни той.

Бившият министър на културата Тодор Чобанов също излезе с позиция. "НДК е на загуба от създаването си до днес и цитираната от министерството обща загуба не е натрупана в последните години. Тя се дължи на много фактори, основният от които е огромната издръжка на сградния фонд и загубата на приходоносещите обекти наоколо", казва той в пост във Facebook.

Редактор: Никола Тунев