Зоопаркът във Варна се сдоби с още един атрактивен обитател. Това е женският бенгалски тигър - Киара.

Тя е пристигнала в зоопарка буквално преди дни и все още се ориентира в обстановката.

Голямата хищна котка все още е стресирана и рядко се показва. Именно затова не може да бъде видяна при всяко посещение, отбелязват от зоопарка.

Зоопаркът във Варна представи новата си гордост – бебе леопард (ВИДЕО+СНИМКИ)

Киара не е единственият представител на тигрите във варненската зоологическа градина. Три бенгалски тигъра станаха временна част от колекцията преди 4 години, а малко след това се родиха четири бели бенгалски тигърчета.