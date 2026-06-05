Задържаха 39-годишен мъж, представял се за магистрат и експерт по финансово кредитиране. Това обявиха от "Икономическа полиция" и Окръжната прокуратура в Бургас.

Арестуваният Пламен Делев е бивш кандидат за общински съветник и дългогодишен съдебен заседател в Окръжния съд в морския град. Рекламирал себе си в социалните медии, като на моменти пишел дори, че е съдия, обещавал да даде определен ход на дела и да решава проблеми, свързани с банково кредитиране. Комуникацията се осъществявала онлайн или по телефона, като Делев избягвал директни срещи с „клиентите”, твърдят разследващите.

Печелейки доверието на потърпевшите, мъжът започвал да изисква от тях изключително чувствителна информация и лични документи, като обяснявал, че са нужни за решаване на проблемите им. Хората му предоставяли личните си карти с надеждата, че той ще оправи лошото им ЦКР, ще спре изпълнителните им дела или ще реши сложни имотни спорове.

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След получаването на документите обаче започвало масово искане на пари и теглене на десетки кредити. Първоначално сумите били малки - между 300 и 600 евро. До момента обаче разследващите са установили 10 жертви, а общата сума от престъпната дейност възлиза на над 100 хиляди евро. От името само на един от потърпевшите били изтеглени 21 банкови кредита за около 50 хиляди евро.

За реализирането на престъпната схема са използвани електронни платформи, институции и много банкови организации. При извършените обиски на два адреса криминалистите са открили компютърни конфигурации, мобилни телефони, чужди лични документи и данни от лични карти.

Разследването е установило също, че банковите сметки, през които са минавали финансовите трансакции, са принадлежали на подставени лица с нисък социален статус. Парите от измамите отивали директно в разпореждане на задържания Пламен Делев.

Той вече е с повдигнато обвинение, а ако бъде презнат за виновен, може да получи от 1 до 6 години затвор. По-късно през деня се очаква Прокуратурата да поиска постоянния му арест.

От държавното обвинение призовават, ако има хора, потърпевши от схемата извърн Бургаска област, да подадат сигнали в полицията.