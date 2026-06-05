През първото тримесечие на 2026 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% в сравнение с първо тримесечие на 2025 г. и с 0.7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. по сезонно изгладени данни. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Първо тримесечие на 2026 г.

През първото тримесечие на 2026 г. произведеният БВП възлиза на 27 330.2 млн. евро по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат по 4 262 евро от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 0.854477 евро за 1 щатски долар БВП възлиза на 31 985 млн. долара и съответно на 4 988 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2026 г. възлиза на 23 836.6 млн. евро по текущи цени.

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През първото тримесечие на 2026 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 1.5%, което показва, че намалява с 0.1 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2025 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.6 процентни пункта, до 26.7%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите е 71.8%, като се намалява през първото тримесечие на 2026 г. с 1.5 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2025 година.

През първото тримесечие на 2026 г. за крайно потребление се изразходват 81.3% от БВП. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал формират 15.7% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Темп на прираст на БВП и БДС по сезонно изгладени данни

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2026 г. БВП нараства с 0.7% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за първото тримесечие на 2026 г. показват нарастване на крайното потребление с 1.7% спрямо предходното тримесечие. През първото тримесечие на 2026 г. износът на стоки и услуги намалява с 5.6%, а вносът на стоки и услуги намалява с 0.2% в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2026 г. в сравнение с първото тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 3.1%, а БДС - с 2.5%, според сезонно изгладените.

Редактор: Маргарита Стоянчева