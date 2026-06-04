Родителството като кауза и детето като мечта – това е история, която могат да разкажат много двойки, но един татко превърна съдбата си в мисия. Ивайло Митев, автор на книги и създател на кампания в помощ на семейства с репродуктивни проблеми сподели, че да имаш дете дава смисъла на живота на човека.

„За съжаление един от големите проблеми в обществото е, че много рядко мъжете говорят за проблема. Според мен темата е много специална, дори табу и трябва да се излезе от тази сянка. Ситуацията с българския етнос става все по-тежка, все по-необратима и България скоро ще преживее първата си сериозна демографска криза”, алармира Ивайло Митев.

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Той сподели опита на своето семейство за борбата за дете. „Повечето двойки, които вървят по този път, се отдават на едни надежди, че този път ще бъде успешният. Надеждата дава усещане за положителна развръзка, докато след това дойде ли разочарованието – то е огромно. Аз за себе си съм разделил ситуациите в живота на четири нюанса – аз се страхувам, аз се надявам, аз вярвам, аз знам. Съветът ми към двойките, които тръгват по нашия път е – трябва да сте минимум в състоянието на „аз вярвам”. Защото никой не може да определи времето, когато ще се случи събитието. Този път трябва да се върви осъзнато и да вярваш, че в неговия край, в правилния момент, ще прегърнеш детето си”, разказа Ивайло Митев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова