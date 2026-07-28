Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е провел „много добри разговори“ с Иран, но предупреди, че Съединените щати са готови да нанесат нови удари по стратегически обекти в страната, ако не бъде постигнато споразумение с Техеран.

В интервю за Fox News американският президент посочи, че сред потенциалните цели е силно укрепеният подземен ядрен комплекс „Пикакс Маунтин“, както и мостове и електроцентрали.„Мисля, че в момента сме в много силна позиция. Те знаят, че ще го направя, ако не сключат споразумение“, заяви Тръмп. По думите му САЩ вече не могат да допускат Иран да нарушава поетите ангажименти.

Тръмп: Вашингтон може отново да нанесе удари по Иран, ако не бъде постигнато споразумение

Въпреки острите предупреждения президентът подчерта, че предпочита конфликтът да бъде решен по дипломатически път. „Проведохме някои много добри разговори“, каза той и допълни, че би искал да избегне атаки срещу иранската инфраструктура, ако бъде намерено политическо решение.

По-късно днес Тръмп ще приеме в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху. Повод за срещата са и очакваните разговори за иранската ядрена програма. Запитан дали Нетаняху ще се опита да го убеди да предприеме действия срещу подземния комплекс „Пикакс Маунтин“, Тръмп отговори, че не се нуждае от подобни съвети.

Тръмп: САЩ са готови отново да нанесат удари по Иран

„Нямам нужда Биби да ми казва това. Знам точно какво се случва в „Пикакс“. Това не е голям проблем. Ако не постигнем споразумение, ще унищожим „Пикакс“ много лесно“, заяви американският президент. Според Тръмп САЩ вече са нанесли сериозен удар по иранската ядрена програма, а бъдещи военни действия ще зависят изцяло от развитието на преговорите с Техеран.

Редактор: Цветина Петкова