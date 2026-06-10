Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да поднови военните удари срещу Иран. Той обвини Техеран, че "протака преговорите и се опитва да заблуждава американската страна". „Ще ги атакуваме - и то много силно“, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

Американският държавен глава допълни, че двете страни са били близо до постигането на споразумение, но според него иранските представители продължават да печелят време. „Бяхме наистина близо до сделка, но те непрекъснато си играят с нас“, заяви той, цитиран от АФП.

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Изказването идва на фона на рязко нараснало напрежение между САЩ и Иран след последните военни сблъсъци и взаимни удари.

Редактор: Дарина Методиева