Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж, обвинен, че е принуждавал жена да му даде 100 евро, като я заплашвал с убийство и упражнил насилие над нея.

По данни на разследването нападението е станало между 22:30 часа на 25 юли и 00:30 часа на 26 юли в къща в село Владая. Според събраните доказателства обвиняемият настоявал жената да му предаде сумата от 100 евро. Той крещял, че ще я убие, допрял нож до гърлото ѝ и я удрял с ръце и крака по главата и тялото.

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След това мъжът я пробол с вилица под лявото око, като ѝ причинил лека телесна повреда. По случая е образувано досъдебно производство за принуда, извършена със заплаха и насилие. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. На 28 юли наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане мъжът да бъде оставен за постоянно в ареста.

Редактор: Цветина Петкова