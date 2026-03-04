Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж за закана с убийство. Нападението е извършено спрямо жена, с която обвиняемият е живеел на семейни начала в столичния квартал „Братя Бъкстон”.

На 1 март 2026 г. обвиняемият М.А. е нападнал пострадалата в общия им апартамент. Според събраните доказателства той ѝ опрял нож във врата и заявил: „Ще те убия”. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Установено е, че М.А. е осъждан многократно. Първоначално мъжът е задържан за 72 часа, но прокурор е внесъл искане за най-тежката мярка - „задържане под стража”.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Редактор: Мария Барабашка