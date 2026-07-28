Почти 29 000 нарушения на трудовото законодателство са установили инспекторите по труда при проверки в секторите ресторантьорство, хотелиерство и търговия през първите шест месеца на 2026 г. Сред най-честите нарушения са работата без трудов договор, неспазването на правилата за работното време и заплащането, нарушения при наемането на непълнолетни и чуждестранни работници, както и пропуски при осигуряването на безопасни условия на труд.

От началото на годината са извършени 7836 проверки, при които са констатирани общо 28 974 нарушения. От тях 15 701 са свързани с трудовите правоотношения, а 13 080 – със здравословните и безопасни условия на труд.

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Особено тревожни са данните за работата без трудов договор. От общо 1774 установени случая във всички икономически дейности, 468 са в ресторантьорството, хотелиерството и търговията.

За констатираните нарушения инспекторите са съставили 1137 акта за установяване на административни нарушения, а общият размер на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения възлиза на 976 000 евро.

Заради високия риск от нарушения именно в тези сектори от тази седмица екипите на Главната инспекция по труда в морските курорти ще бъдат подсилени с командировани инспектори от други области на страната. Целта е засилване на контрола по време на активния летен туристически сезон.

От Инспекцията по труда напомнят, че работата без писмен трудов договор не се счита за маловажно нарушение и за всеки установен случай задължително се съставя акт.

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От институцията призовават работещите да не започват работа без подписан трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, тъй като именно той гарантира правото на трудово възнаграждение, социално и здравно осигуряване, обезщетения при болест, майчинство и безработица, както и бъдещата пенсия.

От Агенцията апелират служителите да подават сигнали за нарушения своевременно - докато все още работят на съответното място. Според инспекторите именно това е ключово условие нарушенията да бъдат доказани и санкционирани ефективно.

Редактор: Цветина Петкова