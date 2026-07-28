Парламентарната комисия по правни въпроси прие на второ четене ключови промени в Изборния кодекс, с които отпада ограничението за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз.

Депутатите одобриха още машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота, създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия и промени в правилата за вземане на решения от комисията.

Промените в Изборния кодекс: Отпадат район "Чужбина" и ограничението от 20 секции в страни извън ЕС

С приетите текстове българските граждани в страни извън ЕС вече няма да бъдат ограничавани до максимум 20 секции. В същото време по предложение на Министерството на външните работи ще има възможност секции да не бъдат откривани при наличие на съображения за сигурност - например при военни конфликти, както и в т.нар. ваканционни секции, когато извън туристическия сезон няма достатъчно избиратели.

Най-съществената промяна предвижда гласуването да се извършва с бюлетина, отпечатана от машината. Изключение ще се прави в секции с под 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в лечебни заведения, домове за социални услуги, на плавателни съдове под български флаг, както и в секции в чужбина, в които са подадени под 300 заявления или на последните избори са гласували по-малко от 300 души.

Комисията отхвърли предложението на Стою Стоев от „Продължаваме Промяната“ прагът за секциите без машинно гласуване да бъде намален от 300 на 100 избиратели.

Без подкрепа остана и предложението на ДПС за въвеждане на машинно гласуване чрез устройства с оптично сканиране. От партията мотивираха идеята с твърдението, че използваните досега машини са се провалили и често дават дефекти.

Депутатите приеха още декларациите, които избирателите попълват в определени случаи, вече да се подписват пред членовете на секционната избирателна комисия, вместо предварително.

На второ четене: Промените в Изборния кодекс ще бъдат разгледани от депутатите

Променя се и начинът, по който Централната избирателна комисия ще взема решения. Вместо с мнозинство от две трети, занапред те ще се приемат с повече от половината от членовете на комисията.

Към ЦИК ще бъде създадено и постоянно обучително звено, което ще организира подготовката на членовете на избирателните комисии, ще изготвя разяснителни материали и ще поддържа публичен електронен регистър на успешно преминалите обучение.

Правната комисия одобри и предложение на „Възраждане“, според което хора с трайни увреждания, чието състояние е възникнало или е установено след крайния срок за подаване на заявление, ще могат да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Сред приетите промени е и удължаването от 15 на 45 дни на срока за заличаване на регистрацията на местни коалиции. Обсъжданите изменения са част от общ законопроект, изготвен въз основа на четири отделни проекта, внесени от ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме Промяната“ и „Прогресивна България“, които бяха приети на първо четене в средата на юли.

Очаква се депутатите са приемат и по-високи глоби за разпространяване на данни от екзитполовете, както и да се приравнят социалните мрежи към медиите или да не може да се публикуват социологически проучвания преди края на изборния ден.

Последната дума има пленарната зала.

Спорове и взаимни обвинения белязаха заседанието на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, която разглежда промените в Изборния кодекс. Първото напрежение възникна около предложението на ДПС вместо с машини да се гласува по американския модел - чрез сканиращи устройства.

От ДПС защитиха идеята, като отправиха критики към действащата система за машинно гласуване. „Надявам се, че рано или късно те ще намерят място в същия Изборен кодекс и ще заместят консервните кутии на Мадуро и да правят ала-бала с машините“, заяви депутатът Хамид Хамид.

От ГЕРБ-СДС заявиха принципна подкрепа за идеята, но настояха тя да бъде разгледана в отделен законопроект. „По принцип подкрепям тази идея, защото считаме, че тя намира баланса. Обединява в най-голяма степен гаранциите за честни избори. Смятаме обаче, че подобни промени трябва да се правят с отделен законопроект, тъй като има редица въпроси, които трябва да бъдат изяснени“, коментира Рая Назарян.

От „Прогресивна България“ обявиха, че няма да подкрепят предложението. „Ако ние сега подкрепим, отново могат да ни обвинят в резултати „ала-бала“, както казва г-н Хамид“, заяви Янка Тянкова.

Критики отправиха и от „Продължаваме Промяната“. Според Стою Стоев аргументите на вносителите не отговарят на фактите. „Всички данни, които се представяха от вносителя на предложението, се оказаха една политическа манипулация. За момента знаем как се проведоха изборите в България през годините - три различни политически формации са печелили при изцяло машинен вот. Знаете какво стана, след като се промениха нещата“, посочи той.

Разногласия предизвика и предложението на „Продължаваме Промяната“ с хартиени бюлетини да се гласува само в секции с под 100 избиратели вместо при досегашния праг от 300 души. Управляващото мнозинство не подкрепи идеята.

Оживена дискусия имаше и по предложението на „Прогресивна България“ за отпадане на многомандатния изборен район „Чужбина“.

От „Демократична България“ защитиха запазването му. „Така по равностоен начин могат да участват във формирането на Народното събрание, както и всички останали. Няма логика, защото изборите са далеч, но ако това бъде прието, управляващите могат да поискат да предизвикат предсрочни избори“, заяви Надежда Йорданова.

Срещу отпадането на района се обяви и Велислав Величков от „Продължаваме Промяната“. „Къса се тяхната връзка с родината. Не виждам нито политическа, нито правна логика за отпадането. Надявам се да не е и финансова, защото това ограничава правата на сънародниците ни“, каза той.

По-умерена позиция изрази Десислава Костова от „Прогресивна България“, която заяви, че разбира мотивите на предложението. „Аз лично разбирам логиката на това, което колегите са предложили. Хората и в момента не могат да определят точно кой ги представлява“, коментира тя.