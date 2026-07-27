Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в Изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия.

На първо четене бяха одобрени четири законопроекта, които впоследствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 2021 г., като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души.

Промените в Изборния кодекс: Отпадат район "Чужбина" и ограничението от 20 секции в страни извън ЕС

Промените предвиждат също отпадане на избирателен район „Чужбина“ и ограничение от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз.

В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия.

Редактор: Никола Тунев