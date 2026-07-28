С приближаването на август температурите тръгват стремглаво нагоре, казват синоптиците. Истинската опасност от жегите вече не е само в горещите дни, а и в нощите. Какво се случва с организма, когато температурата не пада под 20 градуса? Темата коментира в „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS Зорница Спасова, която е главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването.

Спасова обясни, че вече все повече се говори за феномена „хронична жега”. „Това означава, че температурите може да не са много високи, да кажем около 32–33 градуса, но те се задържат дълго време – седмици и месеци без прекъсване. Хроничната жега изтощава организма и води до бъбречни и сърдечно-съдови заболявания. Например, в районите с хронична жега често се среща хронично бъбречно заболяване с неясен произход. Също така сънят страда от горещините, а лишаването от сън е свързано със заболявания като затлъстяване, диабет, депресия и много сърдечно-съдови заболявания”, обясни Спасова.

От 10 до 43 градуса: Какво ще бъде времето през август

Научните данни показват, че нощните температури се повишават по-бързо от дневните. Според Спасова това означава едно: „Нашите тела през нощта няма да могат да се охладят и да получат така необходимата почивка от жегата между 3:00 и 6:00 часа, когато обикновено е най-хладно и температурите падат до комфортните 18-19 градуса. Това асиметрично затопляне води до непрекъснато натоварване на човешкия организъм и до все повече хронични неинфекциозни заболявания, свързани с топлината”, отбелязва експертът.

По думите ѝ в София през последните 10 години се наблюдава три- до четирикратно нарастване на броя на тропичните нощи, макар че географски градът не е силно засегнат от това явление. „Засега между 0 и 7 дни в годината са с тропични нощи. За съжаление, прогнозите показват, че при най-лошите климатични сценарии тези нощи могат да се увеличат до 40, дори до 60 дни към края на века – имам предвид 60 дни през лятото. Така почти всяка лятна нощ може да бъде тропична, а феноменът „градски топлинен остров“ допълнително усложнява проблема”, казва главният асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към МЗ.

Нощните високи температури са по-опасни за инфаркт от дневните

По думите на Спасова в тази ситуация хората, които живеят по-близо до планините, са в по-привилегирована позиция в сравнение с тези, които живеят в градския център, където има повече бетон и по-малко зеленина.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова