Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер беше регистрирано в района на гръцкия полуостров Халкидики, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Трусът е отчетен днес в 11:30 часа.

По данни на сеизмолозите епицентърът се намира на около 150 километра южно от Петрич, на 210 километра от Благоевград и на 277 километра от София.

Земетресение в Гърция

Редактор: Цветина Петкова