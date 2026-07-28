Почивката по българското Черноморие това лято излиза по-скъпо за туристите. Цените на нощувките и пакетите тип „All inclusive“ в редица курорти са по-високи спрямо миналата година, а при някои оферти увеличението достига между 50 и 70%. На този фон представители на туристическия бранш отчитат по-слаб интерес от страна на българските туристи, докато очакванията са чуждестранните посетители да компенсират част от отлива.

С какво се обяснява поскъпването, с колко реално са нараснали разходите на хотелите и оправдани ли са крайните цени за туристите? Колко струва ползването на чадъри и шезлонги по плажовете, има ли ръст на резервациите от чужбина и може ли българското Черноморие да се конкурира с Гърция и Турция? Отговори на всички тези въпроси дава Одисей Спасов от Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА).

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„Разгледахме плажните ивици, цените на шезлонгите и чадърите, както и цените по заведенията. Направи ми впечатление, че морето е чисто, а пясъчната ивица е добре обработена. Цените на чадърите и шезлонгите варират между 12 и 20 евро, като за 20 евро се получават два шезлонга и чадър. В заведенията бира от половин литър струва около 4 евро, което е нормална цена“, каза той.

По думите му обаче туристите по плажовете не са били толкова много в сравнение с предишни години, като най-оживено е било в Слънчев бряг, където преобладават чуждестранните посетители, предимно от Украйна.

Според Спасов най-сериозното поскъпване се наблюдава при нощувките. „Тя се удвои. Ако една нощувка е била 50 лева, сега е умножена по две. Вероятно това се дължи на по-високите цени на хранителните продукти и на по-високите възнаграждения, които персоналът очаква. Проблемът е, че нивото на обслужване не е на необходимото ниво“, коментира Спасов.

По думите му именно високите цени, качеството на обслужването и храната са сред основните причини за отлива на български туристи. Той отбеляза, че има разлика и в предпочитанията на българите и чужденците.

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„Има по-голяма посещаемост в хотелите, които не са all inclusive. Чуждите туристи предпочитат такива, докато българите избират да се хранят по заведенията“, каза той.

По думите му конкуренцията от съседните държави става все по-силна. „Турция и Гърция предлагат високо ниво на обслужване, добра храна и добра инфраструктура. Цените по българското Черноморие гонят туристите в чужбина. Трябва да се промени подходът към българския турист“, заключи Одисей Спасов.

Целия разговор гледайте във видеото.