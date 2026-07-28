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Причината за възникването на огъня засега не е установена
Голям горски пожар избухна в гориста местност край квартал Юзюмлю в община Каш, провинция Анталия. Причината за възникването на огъня засега не е установена, съобщиха турските медии.
След подаден сигнал на място незабавно са изпратени екипи на Регионалната дирекция по горите в Анталия и пожарната.
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📍Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı— Akşam Gazetesi (@Aksam) July 28, 2026
🚁Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediyor… pic.twitter.com/ZEB6OwiF3d
В първите часове в гасенето се включиха шест хеликоптера, три самолета, 14 противопожарни автомобила, пет водоноски, два специализирани автомобила за първоначална реакция и 135 горски служители.
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Kaş İlçemizin Üzümlü Mahallesi yakınlarında çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen orman yangınına ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız— Atay USLU 🇹🇷 (@atayuslu) July 28, 2026
devam ediyor.
Yangına;
3 uçak,
8 helikopter,
20 arazöz,
çok sayıda iş makinesi ve
çok sayıda yangın söndürme personeli ile… pic.twitter.com/BJjEqtkGRo
Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı— Doğruhaber Gazetesi (@Dogruhaber) July 28, 2026
📌 Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. pic.twitter.com/X01ivdqrJy
🔥Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) July 28, 2026
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk… pic.twitter.com/XqNKOmG0jc
Заради силния вятър пламъците бързо са обхванали по-голяма площ, което наложи продължаването на мащабната операция както по въздух, така и по земя.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı.— TVNET (@tvnet) July 28, 2026
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından… pic.twitter.com/hObeLHQYh4
По-късно турските власти съобщиха, че интензивността на пожара е намалена благодарение на непрекъснатата работа на екипите. Въпреки това операцията продължава, като силите за борба с огъня са увеличени до три самолета, осем хеликоптера, 18 противопожарни автомобила, две инженерни машини и 135 служители.
Antalya’nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/TPleDCy5CF— Odatv (@odatv) July 28, 2026
По информация на властите пожарът се намира далеч от населените места, а усилията на екипите са насочени към пълното му овладяване и недопускане на разпространението на огъня.Редактор: Цветина Петкова
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