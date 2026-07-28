Причината за възникването на огъня засега не е установена

Голям горски пожар избухна в гориста местност край квартал Юзюмлю в община Каш, провинция Анталия. Причината за възникването на огъня засега не е установена, съобщиха турските медии.

След подаден сигнал на място незабавно са изпратени екипи на Регионалната дирекция по горите в Анталия и пожарната.

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В първите часове в гасенето се включиха шест хеликоптера, три самолета, 14 противопожарни автомобила, пет водоноски, два специализирани автомобила за първоначална реакция и 135 горски служители.

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Заради силния вятър пламъците бързо са обхванали по-голяма площ, което наложи продължаването на мащабната операция както по въздух, така и по земя.

По-късно турските власти съобщиха, че интензивността на пожара е намалена благодарение на непрекъснатата работа на екипите. Въпреки това операцията продължава, като силите за борба с огъня са увеличени до три самолета, осем хеликоптера, 18 противопожарни автомобила, две инженерни машини и 135 служители.

По информация на властите пожарът се намира далеч от населените места, а усилията на екипите са насочени към пълното му овладяване и недопускане на разпространението на огъня.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: NTV Haber, Cumhuriyet

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