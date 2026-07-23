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В гасенето на пламъците участват 14 хеликоптера, пет самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и доброволци
Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция. Пламъците обхванаха райони в окръзите Анталия и Мугла.
Най-тежка е ситуацията край Фетийе, където огънят достигна до жилищни сгради. Две къщи изгоряха, а 80 души бяха евакуирани.
Пожари бушуват в няколко провинции на остров Сицилия
В гасенето на пламъците участват 14 хеликоптера, пет самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и доброволци. Частична евакуация беше извършена и в община Кепез край Анталия. Причините за двата пожара все още се изясняват.Редактор: Ивета Костадинова
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