Полският град Гдrня влезе в Списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Изграден почти изцяло от нулата през двете десетилетия между Първата и Втората световна война, градът получава това най-високо международно признание тъкмо в годината на своя 100-годишен юбилей.

Eксукрзоводът Михал Мегон споделя: "Гдиня трябва да бъде обект на ЮНЕСКО, защото е уникална комбинация от архитектурa история - както на Померания, така и на Полша".

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Градът е един от най-ярките символи за амбициите на Полша между двете световни войни, след като страната възстановява своята независимост през 1918 година. За да си осигури излаз на море, Полша избирада обнови рибарското селище, в което през 1920 г. живеят едва 1200 жители. До 1939 г. населението му нараства 100 пъти, тъй като хора от цялата страна се стичат към него в търсене на нови възможности.

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Дизайнерът Ян Рутка казва: "Повечето от жителите на града са дошли тук, за да го съградят. Това е единствен по рода си град в Полша, в който все още живеят голям брой хора, участвали в изграждането му. Затова се чувстваме отговорни за града и го усещаме как част от самите нас".



Историци често сравняват Гдиня с други модернистични центрове като "Белия град" в Тел Авив или модерните квартали на Ротердам и Бърно. За разлика от тях обаче, Гдиня е изградена изцяло около новото си пристанище, което ѝ придава изключително архитектурно единство.

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Аня, която е местен жител, разказва: "Гдиня е построена сравнително скоро. Други градове в списъка на ЮНЕСКО имат много по-стари забележителности. Но Гдиня е символ на млад град и мисля, че се развива в много добра посока".

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Центърът на града се отличава със сгради със заоблени аеродинамични форми, плоски покриви, дълги хоризонтални прозорци и балкони, наподобяващи презокеански кораби.



Ян Рутка казва: "Мисля, че стилът на архитектурата в града трудно може да бъде определен, защото модернистичният стил е възникнал сравнително скоро. Не е толкова лесно да бъде разбран. Липсват детайли - няма да намерите сгради, богати на скулптури или колони. Имаме, така да се каже, по-изчистени сгради без нищо излишно, предназначени основно за живеене".

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Влизането на града в списъка на ЮНЕСКО изненадва туристите, които тепърва го откриват.



Марек Кадави, който е турист от Чехия, споделя: "Честно казано, бях доста изненадан. Дори не знаехме, че този град съществува. А сега разбираме, че включен към списъка на ЮНЕСКО".



Решението на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, съставен от представители на 21 държави, нарежда Гдиня сред най-значимите културни паметници на планетата.

Редактор: Цветина Петрова