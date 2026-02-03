Архитектурната 2026 година вероятно ще бъде оформена визуално от големи и грандиозни сгради. Сред тях са дългоочаквани музеи, небостъргачи с рекордна височина и католическа базилика, чието изграждане продължава почти 150 години, разказва CNN.

10 архитектурни проекта, намиращи се по целия свят, ще се превърнат в най-обсъжданите през годината:

♦ Саграда Фамилия, Барселона, Испания

Около 144 години след старта на строителството, най-дългогодишният строителен проект в света е към своя край... в известен смисъл.

Снимка: iStock

Работата по скулптурите, декоративните детайли и планираното основно стълбище на Саграда Фамилия вероятно ще продължи и през 30-те години на XXI век. Но тази година би трябвало да бъде завършена 172-метрова кула на Исус Христос — 18-ият и последен шпил на базиликата (останалите 17 по-ниски кули са посветени на 12-те апостоли, четиримата евангелисти и Дева Мария). Това се очаква да стане навреме за стогодишнината от смъртта на архитекта Антони Гауди през юни.

172.5 метра: „Саграда Фамилия” вече е най-високата църква в света

Гауди доживява да види завършването само на първата кула. Изключителната сложност и декоративната изтънченост на неговия проект — сюрреалистично съчетание от готика, ар нуво и форми, вдъхновени от природата — са сред основните причини за поразително дългия строителен процес. Допълнително влияние оказват и недостигът на финансиране, бюрократичните пречки, както и пандемията от COVID-19.

Папа Франциск обяви Антонио Гауди за блажен

Може би най-голямото предизвикателство е унищожаването на чертежите и гипсовите модели на Гауди през 1936 година, когато неговото ателие е подпалено по време на Испанската гражданска война. Дали той би одобрил окончателния облик на църквата, който представлява най-добрата възможна интерпретация на замислите му от следващите поколения архитекти, никога няма да стане ясно. Вероятно не би имал нищо против чакането. „Моят клиент не бърза“, казва Гауди в известна своя реплика. Разбира се, той има предвид Бог.

♦ 520 Пето авеню, Ню Йорк, САЩ

Вкусът на Ню Йорк към небостъргачите се променя. Епохата на изчистените стъклени фасади отстъпва място на по-величествени и масивни кули, които правят поклон към архитектурното минало на Америка. Доказателство за тази промяна са мрачните силуети на двата най-нови „супервисоки“ небостъргача в града - мощната, доминирана от стомана централа на JPMorgan Chase на 270 Парк Авеню, и тъмната Brooklyn Tower със своята коронована неоартдеко форма, облицована с бронз и тъмен камък.

Архитектурни творби: Впечатляващи сгради по света (ВИДЕО)

Suffolk New York is making major progress on our 520 Fifth Avenue supertall project in Midtown Manhattan! Delivering this tower requires exceptional coordination & innovative strategies. We’re proud to help shape the NYC skyline and excited for what this enables us to build next pic.twitter.com/FkRbXcZPR7 — Suffolk Construction (@SuffolkBuilds) November 25, 2025

Следващото голямо попълнение в силуета на града - 520 Fifth Avenue - черпи вдъхновение от стила Beaux-Arts, който процъфтява в Америка по време на Позлатената епоха. С височина от около 305 метра, кулата се увенчава с теракотени арки, напомнящи за отминала ера, като „ритъмът“ на тези на нивото на улицата е пряко повлиян от нейния 135-годишен съсед в стил палацо - сградата на Century Association. Архитектите от Kohn Pedersen Fox (KPF) посочват като вдъхновение още арковидния Grand Central Terminal и сградата на Нюйоркската обществена библиотека, както и стъпаловидните градски пейзажи, въображаемо пресъздадени от Хю Ферис, чиито мрачни илюстрации оказват силно влияние върху облика на Готъм Сити от поредицата за Батман.

A 1,000-foot tower on Fifth Avenue is shifting from construction to commercialization as new financing falls into place. Rabina has secured a $640 million condo inventory loan from The Carlyle Group for 520 Fifth Avenue, replacing a $540 million construction loan as the project… pic.twitter.com/cN9rfVFlvO — NextMetropolis (@NextMetropolis) December 22, 2025

Ню Йорк може да изглежда далеч от натиска на Белия дом за неокласическо възраждане (или „Да направим федералната архитектура отново красива“, както гласи изпълнителната заповед на Доналд Тръмп), но нарастващото уважение на града към историята може да се окаже друга страна на същата монета.

♦ Олимпийското село Милано–Кортина

Зимното олимпийско село Милано–Кортина най-вероятно ще бъде преобразувано в студентско общежитие след края на Игрите.

Дама-командорът на архитектурата: Неподражаемите сгради на Заха Хадид (ГАЛЕРИЯ)

Das ist das Olympische Dorf in Mailand, das in wenigen Monaten Sportler aus aller Welt begrüßen darf. Nach der Nutzung kommen in diesem Paradies sozialistischer Architektur Studenten unter. 5 Jahre Studium in diesen Blöcken können nur deprimiert machen! Nix mit La Dolce Vita!… pic.twitter.com/788NKPSP02 — Jana (@janaviktoriana) November 6, 2025

В продължение на няколко седмици през февруари този терен от 11,5 акра в югоизточен Милано ще приюти хиляди спортисти, участващи в Зимните олимпийски игри през 2026 година. Но важният въпрос около олимпийските села, както и около олимпийските стадиони, е какво се случва след това? През последните години за Игрите се разхищават ресурси. Временните жилища или дългосрочните резиденции трудно се продават (Рио де Жанейро), са лошо поддържани (Атина) или са недостъпни за семейства с ниски доходи (Лондон).

Най-красивите железопътни гари по света (ГАЛЕРИЯ)

В Милано архитектурното студио Skidmore, Owings & Merrill (SOM) е проектирало олимпийско село, което може да бъде преобразувано в достъпно студентско общежитие с 1 700 легла в рамките на месеци след закриващата церемония. За щастие, много от съоръженията за спортистите — пространства за социални дейности, отдих и фитнес са необходими и за студентите. Всъщност, припокриването е толкова голямо, че италианският инвеститор в недвижими имоти обещава комплексът да бъде готов навреме за есенния семестър на 2026 година.

Проектът предоставя и възможност за градско обновяване. Освен проектирането на шест нови сгради, архитектите са реставрирали две исторически постройки на терена, който е бивш железопътен двор. И макар названието „село“ да предполага затворена общност, SOM разглежда проекта като „градски блок“, свързан с околния район Порта Романа чрез обществени алеи и зелени пространства.

♦ Музеят "Гугенхайм" в Абу Даби, Обединени арабски емирства

Скорошната смърт на Франк Гери - един от големите майстори на съвременната архитектура, придава съвсем нов смисъл на откриването на дългоочаквания филиал на музея „Гугенхайм“ в Абу Даби. Проектът беше сред няколкото, по които се работеше към момента на неговата кончина (включително Forma – двойка подредени една върху друга жилищни небостъргачи в родния му град Торонто), но именно този музей със сигурност ще бъде възприеман като негов финален шедьовър.

Най-забележителните къщи музеи по света (ГАЛЕРИЯ)

A year ago today (May 10th, 2024), the Guggenheim Foundation shared updated designs by Frank Gehry for the Guggenheim Abu Dhabi, set to open in 2025. Inspired by the desert landscape, the museum promises to redefine contemporary art spaces with its innovative structure pic.twitter.com/UQ3e7QULDU — Couch Potato Travel (@CouchPotatoTrip) May 10, 2025

На пръв поглед сградата представлява привидно хаотична купчина от извити и ъгловати форми, различни по размер, форма и текстура – Гери в най-игривото си амплоа. Покритите вътрешни дворове са вдъхновени от пространства, характерни за Близкия изток, а конусовидните обеми на архитекта напомнят – макар и в абстрактна форма, за „барджил“ - традиционните вятърни кули, използвани в региона за пасивно охлаждане на сградите.

Красивите и нестандартни храмове в Европа (ГАЛЕРИЯ)

В същото време „Гугенхайм Абу Даби“ дължи немалко и на своя предшественик в Билбао – сграда, която мнозина смятат за върховото постижение в кариерата на Гери. Ръководството на емирството също се надява на повторение на т.нар. „ефект Билбао“ – термин, използван винаги когато емблематичен музей поставя даден град на световната карта, привличайки внимание, туризъм и инвестиции – този път на остров Саадият в Абу Даби.

Дали смъртта на Гери ще отложи планираното откриване през 2026 г. предстои да се види. В отговор на запитване на CNN говорител на музея „Гугенхайм“ заяви единствено: „Очакваме с нетърпение да обявим официалната дата на откриване в бъдеще.“

♦ Tour F, Абиджан, Кот д’Ивоар

Jengo refu zaidi Afrika Magharibi linalojengwa Abidjan, Ivory Coast. Mita 386 ( 1266 ft ) Tour F. pic.twitter.com/jkigw7U769 — ANDRIX UPDATES (@andrixupdates) April 10, 2024

Африка е на път да "посрещне" най-високата си нова сграда - 1381-футовата кула Tour F (или Tower F) в Абиджан, Кот д’Ивоар. Проектиран от ливанско-ивуарийския архитект Пиер Факури, 64-етажният небостъргач ще надмине досегашния рекордьор – Иконичната кула в Египет – с по-малко от 100 фута.

Като шеста кула в административния район на Абиджан (след кулите A до E, които бяха открити още в началото на 80-те години), Tour F е част от плановете за градско развитие на столицата от повече от 50 години. През тези десетилетия обаче Кот д’Ивоар преживя значителни политически сътресения, включително гражданските войни през 2002 и 2010 г. Затова, макар наклонените плоскости на стъклената фасада на сградата да са замислени като стилизирана препратка към африканска маска, символиката на кулата е много по-дълбока.

Дали един „супервисок“ небостъргач изобщо е необходим в град, чиято гъстота на населението е приблизително една четвърт от тази на Ню Йорк, е напълно основателен въпрос. Но небостъргачите не са само въпрос на квадратни метри. Този проект може да отправя послание за стабилност към инвеститорите и външния свят.

♦ Голямата опера на Шанхай, Шанхай, Китай

Shanghai Grand Opera House (Staircase) by Snøhetta



Shanghai, China 🇨🇳 pic.twitter.com/zgE6h99On4 — Architectural Art (A-A) (@4AAAAart) July 5, 2025

Няма по-подходящ начин един град да се заяви като архитектурно изтънчен от внушителна оперна сграда. Примерът е Сидни в Австралия. През последните две десетилетия Гуанджоу, Ханджоу и Харбин се присъединиха към списъка с китайски градове, които възлагат на световноизвестни архитекти проектирането на своите опери. Сега е ред на Шанхай.

Задачата е поверена на Snøhetta – норвежко архитектурно студио, което се е превърнало в своеобразен специалист в тази област, след като през 2008 г. откри широко призната оперна сграда в столицата на страната си Осло (фирмата има и предстоящи проекти в Пусан, Южна Корея; Дирия, Саудитска Арабия, и Дюселдорф, Германия). Всъщност дизайнът на Голямата опера на Шанхай споделя няколко ключови характеристики със своя „роднина“ в Осло - разположение край река, изобилие от чисти бели повърхности и нисък профил, който изглежда сякаш плавно се надига от земята под него.

Емблематичният елемент тук обаче е спираловидно стълбище, което сякаш се противопоставя на гравитацията. То отвежда посетителите до огромен покривен площад, който – отново както в Осло – е отворен за широката публика. Стълбището, наподобяващо амонит, изпълнява и по-широка естетическа функция, като заема централно място в радиален план, който се разгръща около него като ветрило.

След откриването си комплексът ще разполага с три сценични пространства – включително основна зала с 2000 места, в които ще се представя опера както в западната, така и в китайската традиция.

♦ Президентски център „Обама“, Чикаго, САЩ

During a recent visit to the nearly completed Obama Presidential Center campus, President Obama could barely contain his excitement. Home Court—the new athletic and community center—is finished, the landscaping is coming in, and the vision is truly coming to life."I could not be… pic.twitter.com/IZPWQuL8kS — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) December 18, 2025

Независимо от архитектурния си облик, център, посветен на Барак Обама в южната част на Чикаго, неизбежно щеше да се превърне в политическа тема. Опонентите на бившия американски президент вече отправиха критики към проекта заради стремително нарастващата му цена, липсата на традиционна изследователска библиотека за некласифицирани архивни документи (президентските архиви на Обама се дигитализират), както и решението дейността да бъде управлявана от Фондация „Обама“, а не от Националната администрация за архиви и документация.

Фактът, че Президентският център „Обама“ е доминиран от 69-метрова мраморна кула с форма на обелиск, която някои вече наричат „Обамалиск“, даде допълнителни аргументи на критиците. Републиканският сенатор Тед Круз неотдавна я определи като „Звездата на смъртта“.

Нюйоркските архитекти зад проекта - Тод Уилямс и Били Циен - бяха логичен избор. По време на управлението на Обама те бяха натоварени със съвместното проектиране на посолството на САЩ в Мексико Сити, а по-късно Джо Байдън назначи Циен за председател на Комисията за изящни изкуства — федералната агенция, която консултира президента по въпросите на дизайна. Тя се оттегли от поста, малко преди Доналд Тръмп да освободи останалите шестима членове на комисията.

Според концептуалното описание на архитектурното студио кулата музей „отразява движение нагоре, произтичащо от корените на обществото“, като четирите ѝ фасади са замислени да представят четири ръце, които се събират. Фасадата включва и думи от реч на Обама, произнесена по повод 50-ата годишнина от походите от Селма до Монтгомъри. Масовите граждански протести изиграха ключова роля за утвърждаването на правото на глас на афроамериканците чрез Закона за избирателните права от 1965 г.

На територията на почти 20-акровия парк „Джаксън“ обаче има и много други елементи, сред които градина за плодове и зеленчуци, зона за разходки, аудитория и филиал на Обществената библиотека на Чикаго. Центърът си сътрудничи и с водещи артисти, включително родения в Чикаго Тиъстър Гейтс, който създава мащабен колажен фриз за живота на чернокожите американци, използвайки архивни изображения от списанията Ebony и Jet.

♦ Централната банка на Ирак, Багдад

zaha hadid architects shares progress on central bank of iraq headquarters in baghdad https://t.co/mnLPosAtsr pic.twitter.com/mkvKrH7N2m — designboom (@designboom) August 19, 2024

Новата основна сграда на Централната банка на Ирак представлява завръщане у дома за Заха Хадид. Това е единствената построена сграда на покойната британско-иракска архитектка в Багдад - градът, в който е родена и израснала, преди да го напусне през 60-те години, за да учи в европейски пансиони. Макар Хадид да е ръководила проектирането, представено за първи път през 2011 г., заради преждевременната ѝ смърт пет години по-късно тя не доживява нито началото на строителството, нито откриването на сградата.

Построяването на кулата е важен момент и за самия Ирак. Дълго време под строгия контрол на диктатора Саддам Хюсеин бурната скорошна история на банката отразява тази на страната като цяло. Само часове преди Съединените щати да започнат бомбардировките над Ирак през 2003 г., Хюсеин и семейството му открадват около 1 милиард долара. Описват това като най-големия банков обир в историята. Оттогава има постоянни дебати около институцията и нейните роля и независимост в Ирак в периода на следвоенно възстановяване.

С външен скелет, който се разгръща от тясна основа като чаша за шампанско, 170-метровата кула е впечатляващо допълнение към традиционно ниската панорама на Багдад - макар и такава, която напоследък бързо се променя заради строителния бум. Според архитектурното студио Zaha Hadid Architects (ZHA), което остава изключително активно и след смъртта на своята основателка, профилите на компанията в социалните мрежи вече са изпълнени със снимки и видеа, публикувани от млади иракчани, които с гордост споделят кадри на кулата и отбелязват името на Хадид.

♦ Lucas Museum of Narrative Art, Лос Анджелис, САЩ

The Lucas Museum of Narrative Art officially opens September 22, 2026



• Cost ~$1B to build

• Entire campus is 11 acres

• Has ~700 trees

• Has a life-size Naboo starfighter

• Vintage comics including DC & Marvel

• 2 theaters

• 33 galleries pic.twitter.com/EWXNs7DIOa — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 12, 2025

Ако има сграда, на която може да бъде простено, че прилича на кацнал космически кораб, то това безспорно е домът на новия музей на Джордж Лукас.

Създателят на „Междузвездни войни“ отваря през септември вратите на своята инвестиция за 1 милиард долара - ода на визуалното разказване на истории. Това се случва, повече от десетилетие след като за първи път лансира идеята за институция, посветена на наративното изкуство. През седем от тези години жителите на Лос Анджелис наблюдаваха как футуристичната визия на китайския архитект Ма Янсонг бавно се материализира - извита, удължена форма, която сякаш левитира над терена от 11 акра в парка „Експозишън“, в южната част на града.

Макар дизайнът на Ма да изглежда извънземен, философията му е дълбоко вкоренена в природата. Дългогодишната кампания на основателя на MAD Architects срещу правите линии и правите ъгли се основава на убеждението, че сградите с форма на кутии правят градовете „изкуствени“, както самият той е казвал пред CNN. Визията му за „град шаншуй“ - архитектура, вдъхновена от традиционните китайски пейзажни рисунки шаншуй (буквално „планина и вода“) — може да се открие из цял Китай, а напоследък и в завършени проекти в Европа и Северна Америка.

С повече от 9 300 квадратни метра изложбени площи този музей е, без съмнение, най-значимата сграда, реализирана от архитект, роден в Китай, на територията на Съединените щати.

♦ Метро тунелът Мелбърн, Австралия

Melbourne’s beautiful new Metro Tunnel has officially opened. RSHP has released images of the line’s five new underground stations, each of which bring large, light-filled spaces, wide platforms and clearer passenger flows to their respective neighbourhoods.



Designed by RSHP… pic.twitter.com/RjGsSjgSTN — The B1M (@TheB1M) December 31, 2025

Представян като най-мащабната модернизация на железопътната мрежа на Мелбърн от 40 години насам, проектът Metro Tunnel е голямо инженерно постижение. Десетгодишният проект струва 13,48 милиарда австралийски долара (8,9 милиарда щатски долара. Той свързва множество съществуващи линии на метрото чрез два паралелни тунела с дължина 9 километра, които преминават дълбоко под града - на места на повече от 40 метра под центъра. След пробното пускане през ноември, февруари бележи т.нар. „Голямо превключване“, когато операторите добавят още 1 000 седмични курса и тунелите се интегрират напълно в по-широката транспортна мрежа.

Новият участък се обслужва от пет дългоочаквани подземни станции в централната градска част. Техните имена са избрани измежду над 50 000 предложения, подадени от граждани, включително „Анзак“ - съкращение от Австралийския и новозеландския армейски корпус, чиято храброст във война се почита с национален възпоменателен ден всеки април. От архитектурна гледна точка станциите са проектирани така, че да създават визуална връзка с улиците над тях. За разположените по-близо до повърхността това означава просторни входове и покривни отвори, които заливат вестибюлите със светлина. По-дълбоките станции, от своя страна, имат по-кавернозно — или „катедрално“, както го определят архитектите — усещане.

Станциите са резултат от съвместната работа на три архитектурни студиа, сред които и австралийската практика Hassell. В изявление главният архитект на Hassell Марк Лофнан посочва, че всяка от тях е проектирана да „празнува радостта и ефективността на пътуването“. Това може да звучи преувеличено за повечето жители на Мелбърн, но със сигурност ще облекчи транспортния натиск върху град, който през 2023 година изпревари Сидни и се превърна в най-многолюдния в Австралия.

Редактор: Цветина Петрова