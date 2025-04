Католическата църква направи значителна стъпка към канонизирането на испанския архитект Антони Гауди, признавайки неговите „героични добродетели“. В понеделник Ватиканът съобщи, че папа Франциск е одобрил декрет, с който обявява каталунския архитект за „блажен“ – ключов етап в дългия процес по признаване на дадена личност за светец.

Antoni #Gaudí has been proclaimed #Venerable by Pope Francis after accepting the votes in favour from historical advisers, theologians and the cardinals and bishops in the Vatican’s Dicastry for the Causes of Saints.

