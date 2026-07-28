Особено динамични ще са процесите в дясното пространство по време на президентския вот наесен. Това прогнозира в студиото на „Пресечна точка” Яница Петкова от социологическа агенция „Мяра”. Политологът коментира факта, че „Прогресивна България“ подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

„Очевидно предимство е най-голямата политическа сила да те подкрепя, очевидно предимство е досегашната близост между Йотова и Радев като президентска двойка. Предимство е и фактът, че в момента Йотова изпълнява функцията на президент”, заяви Петкова.

„Прогресивна България“ подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент

По думите ѝ обаче фактът, че Илияна Йотова в момента е държавен глава, дава основания тя да бъде много по-лесно критикувана от опозиционни партии. „Всяко нейно действие, независимо какво е то, ще бъде тълкувано като елемент от кампанията ѝ”, смята политологът.

Що се отнася до поста на вицепрезидент, политологът заяви, че името най-вероятно е предмет на обсъждане и не е предрешено. „Именно и това е причината, поради която не беше обявено от нея. Предполагам, че ще бъде в консултации с партиите, които застават зад нея - визирам най-вече „Прогресивна България”, каза Петкова.

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Според политолога на тези президентски избори ще има две основни битки. „Едната ще е около първия тур и това кой ще отиде на втори тур, предполагам с Йотова, като след това ще наблюдаваме това обединение в дясното пространство чак във втория тур”, каза тя.

„Що се отнася до Андрей Гюров, имаме определено заставане зад него от страна на политически лидери. Мисля, че е по-вероятно той да бъде издигнат. Имаме поредица от признаци, по които бихме могли да съдим. Най-вероятно тук наистина бавенето е по-скоро организационно, което дава предимство на първите обявили се, но дава и възможност за повече критики към тях”, добави още Петкова.

Целият разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова