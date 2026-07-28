Президентската кампания вече е започнала, макар официалният ѝ старт да предстои. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS социологът доц. Георги Лозанов.

Според него предстоящият президентски вот ще бъде ключов за политическата картина в страната. „От тези избори се очаква да има контрабаланс на много силната победа на Румен Радев. Той спечели като президент, а впоследствие се превърна в самостоятелен политически фактор. Въпросът сега е дали ще се появи кандидат, който да предложи ясна алтернатива на силната евроскептична линия”, каза той. По думите му все още не е ясно дали останалите политически сили ще успеят да излъчат подобна обединяваща кандидатура.

Медийният експерт Петко Петков определи като положителен знак ранното заявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. Според него в момента има благоприятна среда за подобна кандидатура, тъй като се наблюдава отлив на подкрепа за премиера Румен Радев. „За първи път имаме сериозен кандидат толкова рано. Това неминуемо ще принуди останалите претенденти да излязат с имената си, вместо да отлагат обявяването на кандидатурите. Големият въпрос е дали в дясното политическо пространство ще се намери фигура, която да успее да излезе извън рамките на твърдия си електорат”, каза той.

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От своя страна социологът Кольо Колев заяви, че засега президентската надпревара е в начален етап и все още липсва реална конкуренция. По думите му една от слабостите на българския политически процес е, че кандидатурите традиционно се обявяват твърде късно. „Илияна Йотова все още не е получила подкрепата на всички политически формации, за които се говори. На практика в момента имаме състезание с един кандидат и половина – един официално обявен и отделни индикации за други възможни участници”, посочи той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова