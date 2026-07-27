Президентските избори постепенно се превръщат в основна политическа тема, след като президентът Илияна Йотова официално обяви кандидатурата си, а около останалите потенциални претенденти все още има неяснота. В студиото на „Твоят ден“ темата беше анализирана от журналистите Владислав Апостолов, Емилия Милчева и Едуард Папазян.

Според Милчева към момента вече се очертават няколко основни фигури в надпреварата. „Ние имаме един сигурен кандидат, един почти сигурен в лицето на Даниел Вълчев, и един друг кандидат, който стратегически или не продължава да мълчи - Андрей Гюров“, посочи тя.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

По думите ѝ Йотова има сериозно предимство пред останалите потенциални кандидати, тъй като вече е обявила намеренията си и е заставала на този пост, макар и за кратко. Милчева предупреди, че ако управляващите застанат зад кандидатурата на настоящия държавен глава, това може да доведе до прекомерна концентрация на власт около премиера Румен Радев и да отслаби ролята на президента като институционален коректив.

Владислав Апостолов обърна внимание, че ще бъде интересно доколко премиерът ще се включи в предизборната кампания на Йотова. Според него интерес представлява и евентуалната кандидатура на Даниел Вълчев, който досега се отличава с липса на критичност към кабинета на Радев.

Едуард Папазян отбеляза, че Йотова е успяла да направи силен политически ход още с обявяването на кандидатурата си. По думите му тя е променила дневния ред на обществените дебати и интервюта и е насочила вниманието към президентската надпревара.

Сред основните теми в разговора беше и поведението на евентуалната кандидатрезидентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Според Милчева отказът на Кандев да даде ясен отговор дали ще се кандидатира създава усещане за колебание. "Когато не можеш да отговориш на въпрос, на който хората очакват отговор, би трябвало да ограничиш своите медийни изяви”, коментира журналистката. Тя подчерта още, че евентуална двойка Гюров-Кандев би била натоварена с много по-големи очаквания от обикновено участие в изборите. По думите ѝ те ще трябва да докажат, че представляват реална политическа алтернатива, която може да привлече значително по-широка подкрепа от традиционните избиратели на ПП и ДБ.

Георги Кандев: Сам ще реша дали и кога съм готов да вляза в политиката

Апостолов коментира, че начинът, по който Кандев се е оттеглил от политиката, е част от по-дългосрочна стратегия към президентския пост. „Този постоянен пиар в социалните мрежи ще създаде впечатление за голяма тежест на двойката Гюров–Кандев, но всъщност това няма да е така“, добави той.

От своя страна Папазян припомни, че популярността на евентуалната двойка Гюров-Кандев достига своя връх по време на служебния кабинет. Той изрази изненада и от мълчанието на премиера Румен Радев, който според него е трябвало по-рано да заяви публично решението си.

По отношение на предизборните кампании Милчева даде за пример кампанията на Петер Мадяр в Унгария. „Успехът на кампанията се дължеше на двукратна обиколка на страната, съчетана с активна работа на терен и силно присъствие в социалните мрежи“, изтъкна тя. Папазян също отбеляза, че през последните години българските политици все по-рядко обикалят страната и разчитат предимно на онлайн комуникация.

Тримата журналисти коментираха и работата на управляващите. Според Милчева обещанията за разграждане на досегашния модел все още не намират реално отражение в управлението, а кадровите решения показват по-скоро приемственост, отколкото промяна. Папазян определи комуникационната стратегия на управляващата партия като неуспешна, а Милчева отбеляза, че след изборите от речника на премиера е изчезнал наративът за модела „Борисов-Пеевски“.

В заключение Апостолов заяви, че управляващите са наследили част от политическия език на своите предшественици, но ако не предприемат реални реформи, обществената подкрепа постепенно ще започне да се разколебава.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов