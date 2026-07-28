Френските власти започнаха разследване за убийство на малолетни, след като в жилище в град Оранж, в югоизточната част на страната, бяха открити останки, за които се предполага, че принадлежат на пет новородени. Шокиращият случай излиза наяве, след като 32-годишна жена, живееща в апартамента, ражда здраво бебе в дома си.

По информация на прокуратурата именно партньорът на жената е подал сигнал. След домашното раждане на 26 юли, което наложило майката да бъде транспортирана в болница, мъжът започнал да претърсва жилището. Така се натъкнал на останки, които според първоначалните му подозрения били човешки, и незабавно уведомил медицинския екип. От лечебното заведение сигналът бил препратен към прокуратурата.

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Последвал полицейски обиск в апартамента на семейството в центъра на Оранж. При огледа съдебен лекар е установил, че откритите кости и силно разложени останки са на пет новородени. Предстои извършването на аутопсии и ДНК експертизи, които да установят самоличността им, причините за смъртта и обстоятелствата около случая.

Жената остава в болница след раждането и към момента не е била разпитвана от разследващите.

Двойката има още две деца - на осем и девет години, и живее от около две години в стара жилищна сграда в близост до античния театър в Оранж.

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Съседи разказват, че никога не са забелязвали нещо необичайно. Един от тях споделя, че бил събуден късно вечерта от полицаи, които издирвали апартамента на семейството и носели снимка на жената. Друг описва родителите като спокойни и приветливи хора с напълно нормално ежедневие.

Редактор: Цветина Петкова