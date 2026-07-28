Министърът на здравеопазването на Уганда обяви, че страната вече е "свободна от ебола". Това се случва, след като в последното огнище на болестта 20 души бяха заразени, а двама починаха, информира "Ройтерс".

В Уганда от 2000 г. насам е имало множество огнища на ебола. Властите посочват, че с годините е натрупан опит и той спомага за това заразата да бъде овладявана бързо.

Не така обаче стоят нещата в ДР Конго, където вирусът продължава да се разпространява, съобщи "Дойче веле". Информацията към понеделник е за 3200 потвърдените инфекции. Здравните власти на страната съобщават, че 1405 души са починали от вируса от началото на епидемията в края на април, като настоящият процент на смъртност е 43,9%.

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Според Световната здравна организация почти 90% от случаите са открити в североизточната провинция Итури, близо до границите с Уганда и Южен Судан. Експертите смятат, че действителният брой може да е много по-висок, тъй като голяма част от случаите остават неоткрити или не са докладвани. Властите обаче отдават част от рязкото увеличение на подобреното откриване и разширеното тестване.

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Епидемията беше обявена на 15 май и се е разпространила в пет провинции в разкъсания от конфликти Конго. Експерти предупредиха, че заразата може да продължи още няколко месеца. Стачките на здравни работници заради неплатени възнаграждения също затрудниха действията в някои болници.

Редактор: Цветина Петрова