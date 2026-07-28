От 1 август е предвидено 30% поскъпване на всички винетки, но ако си я купим до края на месец юли, тя ще е по старите цени, дори да е за бъдещ период. Вдигат се минималните осигурителни прагове по професии. За хората с високи доходи се променя максималният осигурителен праг. Той вече става 2300 евро. А това означава повече пари за осигуровки месечно.

Поскъпват акцизите на цигарите, като за една кутия увеличението ще е около 13 цента. Това е съвсем малка част от промените, които ще се отразят пряко на доходите. Малките бюджети - на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, вече са обнародвани от президента. Опозицията обаче настоя тя да спре с вето държавния бюджет. А от ГЕРБ търсят подписи за сезиране на Конституционния съд.

„Продължаваме Промяната” дойдоха на среща с президента Илияна Йотова. Те ѝ връчиха петиция заради бюджета за 2026 година, който беше одобрен. Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и председателят на Парламентарната група на партията Николай Денков проведоха среща с президента Илияна Йотова, за да ѝ връчат петицията и да поискат тя да наложи вето на план-сметката. Отговорът на Йотова се очаква утре. Ако не се стигне до вето, от „Продължаваме Промяната” ще сезират Конституционния съд. Нещо, което вече беше обявено като намерение и от ГЕРБ.

"Продължаваме Промяната" ще сезира Конституционния съд, ако президентът не наложи вето върху бюджета

ПП обявиха различни групи мотиви, с които искат вето върху бюджета. „Дадохме юридическо становище на президента, екипът на президента обсъди основанията и г-жа Йотова каза, че утре ще излезе с решение. Ако не се наложи вето, ние ще внесем и възражение към Конституционния съд, защото смятаме, че тези разпоредби на бюджета са противоконституционни”, заяви председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев.

Заявка за сезиране на Конституционния съд вече беше направена от ГЕРБ - заради заложения дефицит от 5,7 на сто, което е над позволените 3 процента. Необходими са 48 подписа за искане до съда. Те имат само 39 депутати, заради което ще търсят подкрепа от други парламентарни формации.

„Водим преговори с различни парламентарни групи за осигуряване на необходимия брой подписи - тези, които не подкрепиха бюджета. Но с риск да развалим ваканцията на мнозинството сме на мнение, че президентът Йотова, ако не иска да сподели отговорността за тази фискална вакханалия, трябва да върне закона за бюджета за ново разглеждане. Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения”, коментира Владислав Горанов от ГЕРБ.

„Трябва да се запознаем с жалбата и мотивите, но на база мотиви винаги сме подкрепяли, ако смятаме, че те са смислени”, каза Асен Василев.