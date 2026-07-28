Разрешението американски самолети цистерни да използват авиобаза „Безмер“ разпали оживен спор в студиото на „Челюсти“. Политологът Цветанка Андреева и журналистът Александър Симов представиха противоположни позиции за решението на Народното събрание, което предизвика обществено напрежение и опасения, че България може да бъде въвлечена в конфликта между САЩ и Иран.

Според Цветанка Андреева най-големият проблем не е самото решение, а начинът, по който то е било възприето от обществото. „Големият проблем в тази ситуация е по-скоро обществената истерия, която се създаде по случая, отколкото самият престой на самолетите цистерни в България“, заяви тя. По думите ѝ България е имала юридическа възможност да откаже искането на САЩ, но това би противоречало на поетите съюзнически ангажименти. „Това е стратегически избор на България – партньорството със Съединените щати. Решението е правилно, но не беше комуникирано правилно“, подчерта политологът.

Решението за американските самолети: Демагогия или реална политика

Александър Симов обаче предупреди, че присъствието на американски самолети крие рискове за страната. Според него непоследователната политика на Вашингтон спрямо Иран поражда несигурност. „Американската политика по отношение на Иран е непоследователна, странна и това създава усещане, че утре войната може да ескалира до безобразна степен. Тогава присъствието на американски самолети в България става стратегическа заплаха“, заяви той.

Журналистът отбеляза още, че договорът със САЩ не задължава България автоматично да дава разрешение за подобни операции. „Имаме договор, но никъде в него не се предполага автоматичност на решението. То трябва да бъде обсъдено“, посочи Симов, като припомни, че Испания и Италия са отказали използването на свои бази.

В отговор Андреева подчерта, че отношенията със САЩ не могат да бъдат разглеждани като търговска сделка. „Това са стратегически отношения между две държави и е изключително важно, когато живеем в толкова размирни времена. Няма голямо значение кой е президент на Съединените щати – важно е партньорството в рамките на НАТО“, каза тя.

Двамата коментираха и настояването на Вашингтон европейските държави да увеличат разходите си за отбрана. Според Симов администрацията на Доналд Тръмп постепенно подменя принципа на колективната сигурност с двустранни договорки. „Не бива да прекаляваме със своята лоялност. България трябва да бъде добър съюзник, но въпросът е дали срещу себе си има достатъчно лоялен съюзник“, заяви той.

Цветанка Андреева защити необходимостта от по-високи инвестиции в отбраната. „Повишаването на ресурса за отбрана е неминуемо. Ако искаме сигурност в Европа, сме длъжни да изграждаме както собствените си отбранителни способности, така и съюзническите си отношения“, коментира тя.

Какви рискове носи разполагането на американски самолети в България?

Политологът отправи критики и към намеренията за поддържане на изтребителите МиГ-29. По думите ѝ това е стъпка назад за българските Военновъздушни сили. „Пълно безобразие е това правителство отново да ни обвърже с безкрайно скъпи ремонти за МиГ-овете. Това е връщане на държавата с 20 години назад, вместо да оборудваме новите си модерни изтребители, които България заслужава“, заяви Андреева.

Целия разговор гледайте във видеото.