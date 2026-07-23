Главното обвинение към това правителство от както управлява е, че „този ще ни заведе в Русия” – това беше основата на вълната срещу Радев. А сега се оказа, че той няма такова намерение. Това каза в сутрешния блок на NOVA „Здравей, България” социологът Андрей Райчев.

„Какво по-голямо доказателство, че той няма да ни заведе в Русия, от това, че България разреши бойни американски самолети да отидат в Безмер”, посочи той. Според Райчев не е двуличие мнението на Радев за предишните самолети, които бяха разположение на софийското летище. По думите му Радев даде на парламента да каже за самолетите в Безмер, за да е ясно, че това е решение на България. Опозицията гласува „безобразно”, според социолога.

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„Преди това обвиниха премиера, че е отказал коалицията на желаещите, че бил путинист. Е какъв е този путинист, който вкарва на „Безмер” американски бойни самолети и военна част?”, попита Райчев. Според него е правилно решението България да излезе от коалицията на желаещите, защото „тя е анти Нато и анти Европейски съюз”. „Имаме тежък фалит на антирадевските настроения и опозицията трябва да мисли сериозно в момента какво да прави”, коментира Андрей Райчев.

„Вчера Радев падна жертва на собствената си демагогия, защото можем да квалифицираме това, което вчера стана в НС по всякакъв начин, но не и като последователност”, коментира социологът Милен Любенов. По думите му премиерът изтъкваше аргументи, включително свързани с конфликта в Украйна, заявявайки, че България е въвлечена в този конфликт, предоставяйки въоръжение, а сега страната ни предоставя военна база и логистика, свързана с осъществяване на военни удари по Иран.

„Тук има много сериозно несъответствие. До там стигна демагогията на Радев, че партията записа в техния устав, че съхраняването на мира и недопускането на въвличането на България във въоръжени конфликти е основна цел за партията. Тази точка се отнасяше за Украйна персонално. И сега Радев трябва да отговори на въпроса – с вчерашното решение въвлича ли България във въоръжен конфликт и как това кореспондира с целите и намеренията на партията, които са заявени предварително”, категоричен беше Любенов.

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Според политолога Стойчо Стойчев сегашното споразумение с американците не е въвличане на България във война. „Тези самолети няма къде другаде да бъдат. В Турция няма как да стане, поради нежеланието на турската страна, която е много по-аргументирана отколкото нашата. Въвличане във война би било, ако мястото беше използвано за самите бомбардировачи и изтребители, които ще ползват това гориво. Ако някой трябва да бъде мишена на иранско евентуално нападение, то трябва да бъдат държави, в които се намират бойните самолети, които извършват бомбардировките, а не цистерните, които ги зареждат”, коментира Стойчев.

Политологът обърна внимание, че керосинът, който се зарежда, идва от Лукойл Нефтохим Бургас, който продължава да бъде руска собственост. „Русия въвлечена ли е във войната срещу Иран и станала ли е Русия легитимна цел за иранско нападение при положение, че керосинът, който се налива в американските бомбардировачи е руски?”, реторично попита Стойчо Стойчев.

Според него всичко е твърде преувеличено и трябва да се гледа малко по-спокойно на нещата. По думите му това все пак е логистична операция.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова