Повече от шест десетилетия един самолет е неизменна част от американската военна авиация. Boeing KC-135 Stratotanker е създаден с една основна задача – да зарежда други самолети с гориво във въздуха и така да увеличава многократно обсега и продължителността на мисиите им. Именно такива машини ще бъдат разположени на авиобаза "Безмер" у нас в петък . Пристигането им предизвика бурни реакции както сред политиците, така и в обществото. Какво обаче представляват тези самолети, как функционират и как изглеждат отвътре?

Първият KC-135 излита през август 1956 г., а през 1957 г. самолетът вече официално е част от Военновъздушните сили на Съединените щати. Оттогава Stratotanker се превръща в основния въздушен танкер на американската авиация и участва в редица военни операции – от войната във Виетнам до конфликтите в Близкия изток.

Самолетът е разработен на базата на прототипа Boeing 367-80, който стои и в основата на пътническия Boeing 707. Въпреки визуалната прилика между двете машини, KC-135 има по-тесен фюзелаж и е по-къс. Той е първият реактивен самолет цистерна на американските ВВС и заменя по-стария KC-97 Stratofreighter.

Снимка: getty images

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► „Летящата бензиностанция“ на американските ВВС

Основната задача на KC-135 е въздушното зареждане с гориво. Благодарение на него изтребители, бомбардировачи и други военни самолети могат да останат във въздуха значително по-дълго и да изпълняват мисии на много по-големи разстояния. Самолетът може да поддържа във въздуха американски самолети от състава на Военновъздушните сили, Военноморските сили и Корпуса на морската пехота, както и летателни апарати на съюзнически държави.

KC-135 може да зарежда самолети чрез основната си система – т.нар. „летяща стрела“ (flying boom). В задната част на самолета се намира специално обучен член на екипажа – оператор на стрелата. Той управлява системата и прецизно я свързва с приемащия самолет по време на полет. Процесът изисква изключителна точност и координация. Операторът наблюдава самолета, който трябва да бъде зареден, и насочва стрелата към специалния отвор за зареждане. По този начин KC-135 се превръща в своеобразна „бензиностанция в небето“.

Самолетът може да използва и специален шланг с кошница, предназначен за летателни апарати, оборудвани със сонди за зареждане. При някои модификации на KC-135 са добавени и специални контейнери под крилата, които позволяват едновременното зареждане на два самолета. Независимо дали приемащият самолет е изтребител F-35, или стратегически бомбардировач B-2, KC-135 осигурява необходимото гориво, за да могат екипажите да продължат своите мисии.

Снимка: getty images

► Роля във войни и военни операции

Възможностите на Stratotanker се доказват особено ясно по време на войната във Виетнам. Въздушното зареждане позволява на изтребители като F-105 и F-4, както и на бомбардировачи B-52, да достигат цели на големи разстояния.

Без подкрепата на KC-135 много от тези самолети биха били принудени да прекратят мисиите си заради ограничените си запаси от гориво. Благодарение на въздушното зареждане изтребителите могат да останат в зоната на операциите с часове, вместо само за няколко минути.

KC-135 изпълнява важна роля и в последващи военни конфликти, включително операция „Пустинна буря“ при войната в Персийския залив между Ирак и обединените сили на 34 държави, водени от САЩ, както и в съвременни американски военни операции.

Самолетите от този тип могат да зареждат не само американски машини, но и летателни апарати на съюзнически държави. В определени ситуации екипажите на KC-135 са помагали и на повредени самолети да достигнат безопасно до място за кацане.

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► Четири двигателя и огромен капацитет

KC-135R Stratotanker е оборудван с четири турбовентилаторни двигателя, разположени под стреловидни крила с ъгъл от 35 градуса. Самолетът може да излита с максимална излетна маса до около 146 000 килограма. Максималният му запас от гориво за прехвърляне достига приблизително 90 700 килограма.

В зависимост от конфигурацията на резервоарите KC-135 може да превозва до около 37 600 килограма товари, както и до 37 пътници. Самолетът може да бъде използван и за медицинска евакуация, като на борда се добавя специализиран медицински екип. KC-135 развива скорост от приблизително 850 километра в час на височина около 9000 метра, а максималният му оперативен таван е около 15 200 метра.

► От KC-135A до KC-135R

Първоначалните версии на самолета са оборудвани с двигатели Pratt & Whitney J57. По-късно значителна част от самолетите са модернизирани с нови двигатели CFM International CFM56. Тази модернизация значително подобрява възможностите на самолета. Новите двигатели позволяват прехвърлянето на до 50% повече гориво при продължителни мисии, намаляват разхода на гориво с около 25% и понижават разходите за експлоатация.

Снимка: getty images

Модернизираните самолети са обозначени като KC-135R или KC-135T. Те са и значително по-тихи от първоначалните KC-135A. През годините самолетът получава и редица подобрения в авиониката, комуникационните системи, навигацията, автопилота и системите за наблюдение. По този начин самолет, разработен през 50-те години на XX век, продължава да отговаря на съвременните изисквания.

► „Never Forget“ – един от последните KC-135E

Сред самолетите от семейството KC-135 е и KC-135E Stratotanker, носещ името „Never Forget“. Този летателен апарат служи в Националната въздушна гвардия на Юта в Солт Лейк Сити от 1978 г. Той допринася за изпълнението на мисията на Националната гвардия да увеличава глобалния обсег на американските военни сили чрез въздушно зареждане.

„Never Forget“ е изведен от експлоатация през 2009 г. На 21 май същата година самолетът извършва последния си полет до военновъздушната база „Хил“. След това е изтеглен от пистата и преместен в музея на авиацията „Хил“, където остава като свидетелство за повече от половин век служба на Stratotanker.

► Самолетът, който отказва да остарее

KC-135 е един от малкото военни самолети в света, които продължават да служат на първоначалния си оператор повече от 60 години. Въпреки възрастта на конструкцията, редица самолети от типа продължават да бъдат модернизирани. Американските ВВС постепенно ги заменят с новия Boeing KC-46 Pegasus, но преходът се извършва поетапно заради огромния размер на флота.

KC-135 остава в експлоатация благодарение на модернизациите, надеждността на конструкцията и ключовата роля, която изпълнява. Неговата задача е проста, но жизненоважна – да гарантира, че самолетите, които изпълняват бойни и стратегически мисии, няма да останат без гориво. Точно тази способност превръща Stratotanker в един от най-важните елементи на американската въздушна мощ.

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Повече от шест десетилетия след първия си полет KC-135 продължава да бъде „летящата бензиностанция“ на американските ВВС – самолет, който рядко попада в центъра на вниманието, но без който много от най-сложните въздушни операции на Съединените щати и техните съюзници биха били невъзможни.

Снимка: getty images

Редактор: Дарина Методиева