Три американски изтребителя се разбиха близо до военновъздушната база на САЩ "Али Ал Салем" в Кувейт, съобщава CNN. На видео, чиято геолокация е потвърдена от медията, се вижда как една от машините бива обхваната от пламъци, завърта се във въздуха и пада.

Американските военни съобщиха, че те са свалени „поради очевиден инцидент с приятелски огън“.

Кувейтските противовъздушни сили случайно са свалили изтребителите F-15E Strike Eagle в късните часове на неделя по източно време, се казва още в изявлението.

CNN reports a fighter jet crashed over Kuwait near a United States air base, according to video geolocated by CNN Monday. The video shows a jet on fire and falling in a tailspin out of the sky.#Iran #USA #Israel #Kuwait pic.twitter.com/9vHMLZMhnl — Ahmed Rasheed (@Ahmed_Rasheed_R) March 2, 2026

„По време на активни бойни действия – включително атаки от ирански самолети, балистични ракети и дронове – изтребителите на американските военновъздушни сили бяха погрешка свалени от кувейтските противовъздушни сили“, се казва в изявление на Централното командване на САЩ. „Всичките шестима членове на екипажа се катапултираха безопасно, бяха възстановени безопасно и са в стабилно състояние. Кувейт призна този инцидент и сме благодарни за усилията на кувейтските отбранителни сили и тяхната подкрепа в тази продължаваща операция“.

"Пилотите са откарани в болница за прегледи. Състоянието им е стабилно", подчертаха кувейтските власти.

САЩ изпратиха изтребители в Близкия изток

Изтребителят с два двигателя, заснет на видеото, съответства на модел F-15E или F/A-18, показва анализът на кадрите, направен от CNN. Кувейт също разполага с изтребители F/A-18. По-късно от Министерството на отбраната на страната потвърдиха, че става дума за американски бойни машини.

Местни медии посочват, че вероятната причина за инцидента е "приятелски огън". Официалните власти все още не са коментирали, но посочиха, че работят съвместно с американските си съюзници за изясняване на обстоятелствата, пише "Би Би Си".

