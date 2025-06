В социалните мрежи са публикувани уникални кадри от съвместен полет на изтребители F-22 Raptor на ВВС на САЩ и самолети МиГ-21 и МиГ-29 съветско производство. Полетът е посветен в памет на пенсионирания полковник от ВВС на САЩ Гейл Пек, командир на легендарната 4477-а изпитателна ескадрила "Червените орли“, която през 70-те и 80-те години на миналия век е изпълнявала строго секретни мисии с помощта на съветски самолети.



Кадрите от паметния полет, състоял се на 7 ноември 2024 г. над военновъздушната база "Нелис“ в Невада, са публикувани в социалната мрежа X от пилота-астронавт и бизнесмен Джаред Айзъкман. По време на полета Айзъкман управлява собствения си двуместен изтребител МиГ-29УБ, който преди това е принадлежал на съоснователя на Microsoft Пол Алън. Самолетът е използван като платформа за правене на снимки по време на полета.

If you need a distraction..and I do..I just found out we can share this from last year. A memorial flyover for Col. 'Evil' Peck, first commander of the secretive Red Eagles. Mig-21 leading, I was flying the Mig-29 along w/F-22s. You will never see a formation like this again. pic.twitter.com/8ifY1ffvk1