Стопаните, чиито насаждения са засегнати от измръзване или слана в периода 1- 4 май 2026 г., имат възможност да заявят извършване на оглед и оценка на нанесените щети. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Необходимите документи се приемат в Общинските служби по земеделие, по местонахождение на имотите, в срок до 10 работни дни (включително) от настъпване на климатичното събитие.

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил заради сланите

С оглед своевременното извършване на теренните проверки от експертните комисии, се препоръчва те да бъдат подадени преди изтичане на крайния срок.

