Министерството на земеделието и храните напомня реда, по който се случва това
Стопаните, чиито насаждения са засегнати от измръзване или слана в периода 1- 4 май 2026 г., имат възможност да заявят извършване на оглед и оценка на нанесените щети. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните.
Необходимите документи се приемат в Общинските служби по земеделие, по местонахождение на имотите, в срок до 10 работни дни (включително) от настъпване на климатичното събитие.
С оглед своевременното извършване на теренните проверки от експертните комисии, се препоръчва те да бъдат подадени преди изтичане на крайния срок.
