Бедствено положение беше обявено на територията на област Кюстендил заради падналите слани. Решението е взето на заседание на Областния съвет.

Отчетените ниски температури в областта в началото на месеца доведоха до сериозни щети по овощните насаждения. Поради това местните власти решиха, че от понеделник, 4 май, влиза в сила бедствено положение на територията на област Кюстендил.

В срок до 19 май, всички земеделски производители ще имат възможност да подадат заявления за пропаднали площи. Ситуацията в община Кюстендил е изключително сериозна, при сливовите насаждения щетите се оценяват на 100%, съобщават властите. При черешовите насаждения има частично оцеляване, но загубите също са значителни. Най-засегнати са селата Багренци, Таваличево, Долна Гращица, Горна Гращица, Коняво, Граница и Соволяно.

По инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов на 5 май 2026 г. от 16.00 часа в залата на Общински съвет – Кюстендил ще се проведе среща със земеделските стопани и институциите. Целта на срещата е да бъдат обсъдени възможностите за подпомагане на засегнатите стопани и предприемане на адекватни мерки за справяне с последиците от бедствието.