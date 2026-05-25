Сигналът на самолет на Кралските военновъздушни сили на Великобритания, на борда на който е пътувал британският министър на отбраната Джон Хийли, е бил временно заглушен, докато летателният апарат се е намирал в близост до руското въздушно пространство.

По информация на Times британският министър се е връщал от посещение на военнослужещи в Естония към Обединеното кралство, когато е възникнала ситуацията. Случаят е от четвъртък, а според първоначалните данни се предполага възможна руска намеса, макар това да не е официално потвърдено.

По време на полета комуникационните системи на борда са били сериозно затруднени – смартфоните и лаптопите на пътниците не са имали достъп до интернет, а GPS навигацията на самолета е била изключена за продължителен период от около три часа. Това е наложило екипажът да използва алтернативни навигационни методи, като по думите на източници полетът е продължил без риск за безопасността.

Не е ясно дали конкретният самолет, превозващ британския министър, е бил целенасочено засегнат. Траекторията на полета обаче е била видима в публични платформи за проследяване на полети, което повдига допълнителни въпроси около сигурността на подобни маршрути.

На борда са се намирали и представители на медиите, включително фотографи и репортери. Те са били информирани, че самолетът „Дасо Фалкон 900LX“ продължава да лети безопасно въпреки смущенията в системите.

