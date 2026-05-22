Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Майкъл О'Флахърти предупреди за рязко влошаване на положението в Сърбия по отношение на свободата на медиите, правото на мирни събрания и защитата на гражданското пространство. В писмено изявление след посещение в страната от 18 до 21 май О'Флахърти констатира нарастване на насилието срещу журналисти и критици на властта.

Комисарят докладва за многобройни случаи на прекомерна употреба на сила от страна на полицията, арести на мирни демонстранти и унизително отношение по време на задържане в контекста на протестите, избухнали след трагедията в Нови Сад през ноември 2024 г., при която загинаха 16 души. О'Флахърти изрази особена загриженост, че до момента не е образувано официално разследване по повод предполагаемото използване на звуково оръжие по време на антиправителствен протест на 15 март 2025 г., и заяви, че „настоящият климат на безнаказаност за непрофесионалното поведение на полицията е подкопал общественото доверие в органите на реда". Той посочи също, че полицията е защитавала неидентифицирани, често маскирани нападатели срещу журналисти и демонстранти.

Относно положението на медиите комисарят отбеляза, че едва пет от около 200 регистрирани нападения над журналисти през 2024 и 2025 г. са завършили с влезли в сила съдебни присъди. Допълнително безпокойство буди нарастващият брой SLAPP искове (злоупотреба със съдебни производства с цел заглушаване на критиката), насочени срещу журналисти, отразяващи студентски протести и разследвания за корупция. О'Флахърти посочи, че организации на гражданското общество, занимаващи се с права на човека и борба срещу корупцията, редовно биват представяни от проправителствени медии и висши служители като „предатели" или „чужди агенти". Той изрази и загриженост, че публичното отдаване на почит на жертвите от Нови Сад може да доведе до загуба на работа в публичния сектор.

Комисарят призова препоръките на Венецианската комисия относно измененията в пет съдебни закона да бъдат изпълнени изцяло, особено по отношение на автономията на прокуратурата и независимостта на съдебната власт. По време на посещението О'Флахърти проведе срещи с главния прокурор, омбудсмана и комисаря за равнопоставеност, както и с представители на гражданското общество, медиите и академичната общност. Министърът на правосъдието, министърът по правата на човека и малцинствата и представител на Министерството на вътрешните работи са отказали срещи с комисаря.

