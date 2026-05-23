Фондация "Академия Аскеер" обяви номинациите за театралните награди „Аскеер“ 2026. Отличията ще бъдат връчени за 35-и път на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, на сцената на Театър „Българска армия“.

Наградите „Аскеер“ са сред най-престижните театрални отличия в България и се присъждат по принципа „от артисти – за артисти“. В тазгодишното издание участват спектакли с премиера в периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г.

Съвременна българска драматургия

Елена Телбис – „Слон в стаята“ (Театър 199 „Валентин Стойчев“)

Оля Стоянова – „Пукнатини“ (ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен)

Пресиян Кузов – „Ръкавица“ (Драматичен театър – Търговище)



Изгряваща звезда

Паола Маравиля – за ролите в „Лицето на ближния“ и „Влюбеният дирижабъл“

Петар Андреев – за ролята на Мат в „Зимата на червените фенери“

Теодор Кисьов – за ролите в „Новата танцувална зала“ и „Трябва и някакво действие, Хамлете“

Поддържаща женска роля

Мария Сотирова – „Берлин, Берлин“

Радена Вълканова – „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“

Станка Калчева – „Албион“

Поддържаща мъжка роля

Алексей Кожухаров – „Берлин, Берлин“

Божидар Йорданов – „Албион“

Кирил Недков – „Албион“

Сценография

Ванина Цандева – „Влюбеният дирижабъл“

Елис Вели – „Албион“

Никол Трендафилова – „Слугините“ и „Трейнспотинг“

Костюмография

Мариета Голомехова – „Невидимо дете“

Марина Райчинова – „Сън в лятна нощ“

Мария Колева – „Влюбеният дирижабъл“

Театрална музика

Антони Дончев – „Новата танцувална зала“

Петя Диманова – „Сън в лятна нощ“

Сашко Костов и Явор Карагитлиев – „Влюбеният дирижабъл“

Водеща женска роля

Боряна Йовчева – „Жената-комбини“

Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева – „Новата танцувална зала“

Ирини Жамбонас – „Сън в зимна нощ“

Водеща мъжка роля

Атанас Атанасов и Ивайло Христов – „Последната нощ на Сократ“

Богдан Бухалов – „Трейнспотинг“

Мариян Стефанов – „Бай Ганьо“

Моноспектакъл

„Аз, която те обича“

„Викове от подземието“

„Трима крале“

Режисура

Диана Добрева – „Влюбеният дирижабъл“

Зафир Раджаб – „Албион“

Крис Шарков – „Зимата на червените фенери“

Най-добро представление

„Албион“

„Влюбеният дирижабъл“

„Последната нощ на Сократ“

Тази година Младен Младенов ще получи почетния „Аскеер“, а Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство се присъжда на актрисата Мария Стефанова.

