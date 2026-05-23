Фондация "Академия Аскеер" обяви номинациите за театралните награди „Аскеер“ 2026. Отличията ще бъдат връчени за 35-и път на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, на сцената на Театър „Българска армия“.
Наградите „Аскеер“ са сред най-престижните театрални отличия в България и се присъждат по принципа „от артисти – за артисти“. В тазгодишното издание участват спектакли с премиера в периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г.
Съвременна българска драматургия
Елена Телбис – „Слон в стаята“ (Театър 199 „Валентин Стойчев“)
Оля Стоянова – „Пукнатини“ (ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен)
Пресиян Кузов – „Ръкавица“ (Драматичен театър – Търговище)
Изгряваща звезда
Паола Маравиля – за ролите в „Лицето на ближния“ и „Влюбеният дирижабъл“
Петар Андреев – за ролята на Мат в „Зимата на червените фенери“
Теодор Кисьов – за ролите в „Новата танцувална зала“ и „Трябва и някакво действие, Хамлете“
Поддържаща женска роля
Мария Сотирова – „Берлин, Берлин“
Радена Вълканова – „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“
Станка Калчева – „Албион“
Поддържаща мъжка роля
Алексей Кожухаров – „Берлин, Берлин“
Божидар Йорданов – „Албион“
Кирил Недков – „Албион“
Сценография
Ванина Цандева – „Влюбеният дирижабъл“
Елис Вели – „Албион“
Никол Трендафилова – „Слугините“ и „Трейнспотинг“
Костюмография
Мариета Голомехова – „Невидимо дете“
Марина Райчинова – „Сън в лятна нощ“
Мария Колева – „Влюбеният дирижабъл“
Театрална музика
Антони Дончев – „Новата танцувална зала“
Петя Диманова – „Сън в лятна нощ“
Сашко Костов и Явор Карагитлиев – „Влюбеният дирижабъл“
Водеща женска роля
Боряна Йовчева – „Жената-комбини“
Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева – „Новата танцувална зала“
Ирини Жамбонас – „Сън в зимна нощ“
Водеща мъжка роля
Атанас Атанасов и Ивайло Христов – „Последната нощ на Сократ“
Богдан Бухалов – „Трейнспотинг“
Мариян Стефанов – „Бай Ганьо“
Моноспектакъл
„Аз, която те обича“
„Викове от подземието“
„Трима крале“
Режисура
Диана Добрева – „Влюбеният дирижабъл“
Зафир Раджаб – „Албион“
Крис Шарков – „Зимата на червените фенери“
Най-добро представление
„Албион“
„Влюбеният дирижабъл“
„Последната нощ на Сократ“
Тази година Младен Младенов ще получи почетния „Аскеер", а Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство се присъжда на актрисата Мария Стефанова.
