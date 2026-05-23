Връчват наградите на 24 май

Фондация "Академия Аскеер" обяви номинациите за театралните награди „Аскеер“ 2026. Отличията ще бъдат връчени за 35-и път на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, на сцената на Театър „Българска армия“.

Наградите „Аскеер“ са сред най-престижните театрални отличия в България и се присъждат по принципа „от артисти – за артисти“. В тазгодишното издание участват спектакли с премиера в периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г.

Съвременна българска драматургия

Елена Телбис – „Слон в стаята“ (Театър 199 „Валентин Стойчев“) 
Оля Стоянова – „Пукнатини“ (ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен) 
Пресиян Кузов – „Ръкавица“ (Драматичен театър – Търговище) 


Изгряваща звезда

Паола Маравиля – за ролите в „Лицето на ближния“ и „Влюбеният дирижабъл“ 
Петар Андреев – за ролята на Мат в „Зимата на червените фенери“ 
Теодор Кисьов – за ролите в „Новата танцувална зала“ и „Трябва и някакво действие, Хамлете“ 

Поддържаща женска роля

Мария Сотирова – „Берлин, Берлин“ 
Радена Вълканова – „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ 
Станка Калчева – „Албион“ 
Поддържаща мъжка роля
Алексей Кожухаров – „Берлин, Берлин“ 
Божидар Йорданов – „Албион“ 
Кирил Недков – „Албион“ 

Сценография

Ванина Цандева – „Влюбеният дирижабъл“ 
Елис Вели – „Албион“ 
Никол Трендафилова – „Слугините“ и „Трейнспотинг“ 

Костюмография

Мариета Голомехова – „Невидимо дете“ 
Марина Райчинова – „Сън в лятна нощ“ 
Мария Колева – „Влюбеният дирижабъл“ 

Театрална музика

Антони Дончев – „Новата танцувална зала“ 
Петя Диманова – „Сън в лятна нощ“ 
Сашко Костов и Явор Карагитлиев – „Влюбеният дирижабъл“ 

Водеща женска роля

Боряна Йовчева – „Жената-комбини“ 
Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева – „Новата танцувална зала“ 
Ирини Жамбонас – „Сън в зимна нощ“ 

Водеща мъжка роля

Атанас Атанасов и Ивайло Христов – „Последната нощ на Сократ“ 
Богдан Бухалов – „Трейнспотинг“ 
Мариян Стефанов – „Бай Ганьо“ 

Моноспектакъл

„Аз, която те обича“ 
„Викове от подземието“ 
„Трима крале“ 

Режисура

Диана Добрева – „Влюбеният дирижабъл“ 
Зафир Раджаб – „Албион“ 
Крис Шарков – „Зимата на червените фенери“ 

Най-добро представление

„Албион“ 
„Влюбеният дирижабъл“ 
„Последната нощ на Сократ“ 

Тази година Младен Младенов ще получи почетния „Аскеер“, а Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство се присъжда на актрисата Мария Стефанова.

Редактор: Иван Петров
Източник: БГНЕС

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking