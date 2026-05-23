В разгара на абитуриентските балове сме. Тази година освен традиционните емоции около приготовленията и изживяването на специалната вечер за зрелостниците, има и нещо различно - новата валута. Колко струва в момента на родителите изразът „детето завършва веднъж”?

Абитуриентите са готови, а сметките им са платени. След като родителите теглиха чертата - между 5 и 8 000 евро им излезе изпращането на абитуриент тази година. Инфлацията обаче е повлияла на някои от изборите им.

Засилен контрол и глоби за абитуриентските балове: МВР с мерки за безопасност

"От както влязохме в еврозоната със сигурност има усещане и в родителите, че бюджетът е минимален, особено при момичетата. При момчетата е по-лесно, те не желаят да се обличат официално, нямат го навика и със сигурност за тях е по-лесно да отидат по тениска и дънки, отколкото да сложат костюм", казва Румина Ангелова, която е управител в магазин за официално облекло.

Придружаваме дванадесетокласничката Габриела в салона за пробния ѝ грим. "Съвсем лека разлика има от миналата година - цените варират между 100 и 200 лева. Повечето пъти завършващите не се интересуват от цената, за тях е важен крайният резултат", казва гримьорката Стефани Стоянова.

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

Приготовленията за Габи са започнали от септември миналата година. Тогава със семейството ѝ са запазили и ресторант за 70 свои гости. "Изискванията бяха единствено да се съберем и да бъде приятно. Доста бързо избрахме ресторанта, а на човек излиза 50-60 евро", разказва абитуриентката Габи.

Цените по заведенията извън столицата са една идея по-ниски. По Черноморието от бранша отчитат ръст с 10 до 15% на кувертите, но пък повечето от тях са договорени от миналата година на цени в лева.

Колко струва абитуриентският бал тази година

"Всичко е преизчислено, както си е по закон. НАП ни следят много изкъсо и ни контролират, а ние нямаме интерес да вдигнем двойно цената - така ще си загубим клиентите", заяви Павлин Косев от Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите във Варна.