Месец май е сезонът на абитуриентските балове - рокли, костюми, лимузини и много емоции. Само че тази година към традицията добавяме и нова валута. Колко струва “веднъж се завършва училище” в евро и кое тази година струва двойно провери репортерът на "Събуди се" Юлиян Стоянов. Той ни среща със Савина. Съвсем скоро тя ще мине за последно през вратата на любимото си училище. Макар валутата да е нова, традицията остава същата - стилна визия, куверти, планове за перфектната вечер. Майката на момичето казва, че всичко това ще струва няколко хиляди евро. Савина прави сметка: маникюр - към 50 евро и повече, грим - около 80 евро, прическа - около 70 евро. Трябва са де има предвид, че се правят пробни грим и прическа преди самия бал. И така само за маникюр, грим и прическа родителите на Савина ще платят 330 евро.

Колко струва абитуриентският бал

Обувки, чанта и рокля са задължителни елементи от визията на абитуриентката. Савина казва, че 600 евро за бална рокля е добра цена. Като добавим обувки и чанта към роклята, цената става 710 евро.



А най-сериозният удар по семейния бюджет идва с празненството. Защото без значение дали е лев или евро - абитуриентският бал прилича на малка сватба. Савина е поканила около 60 души, а на човек излиза 60 евро. Общо 3600 евро. А като се добави диджей, такса алкохол и става 5100 евро.

Но Савина има и сестра близначка. Значи умножаваме по две. И това е без излишна показност - без лимузини, фойерверки и други.

