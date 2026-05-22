На 24 май - Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – Националната служба за охрана ще въведе засилени мерки за сигурност в района около паметника на светите братя пред Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София.

Официалната празнична програма в столицата ще започне в 10:30 часа с тържествено шествие, което ще тръгне от Археологическия музей. В 11:00 часа пред Националната библиотека ще се състои официалната церемония по отбелязване на празника.

Достъпът на граждани до зоната за сигурност ще бъде осигуряван от 09:00 часа през два контролно-пропускателни пункта - на ул. „Шипка“ (срещу Софийския университет „Св. Климент Охридски“) и на бул. „Васил Левски“ (срещу Националната художествена академия).

Посетителите ще преминават през проверки с металдетектори и скенери за откриване на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, взривни вещества, леснозапалими материали, източници на йонизиращо лъчение, фойерверки и други пиротехнически изделия. Няма да се допуска внасянето на обемист багаж, както и достъп на лица във видимо неадекватно състояние.

За периода от 09:00 до 13:00 часа се въвежда и забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната с повишени мерки за сигурност.

Редактор: Цветина Петкова