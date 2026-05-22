Редовният парламентарен контрол в петък започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на „Възраждане“ и е свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България.

След него на депутатски питания ще отговарят един вицепремиер и четирима министри. Вицепремиерът Иво Христов ще бъде изслушан за стратегическото развитие и координацията на правителствените политики. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София.

Депутатите разглеждат създаването на Комисия за противодействие на корупцията

Министърът на образованието Георги Вълчев ще отговори на три въпроса, включително за закриване на училища в страната. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще бъде изслушана по теми, свързани със състоянието и финансирането на инфекциозни отделения и ремонта на спешното отделение в Перник. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще отговаря на въпроси, сред които и проблемите с безводието в страната.

Паралелно парламентът започва работа по първото четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, внесен от Министерския съвет.

Редактор: Цветина Петкова