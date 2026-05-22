Британската полиция разследва принц Андрю Маунтбатън - Уиндзор във връзка с потенциални сексуални престъпления, като разследването е в начален, но разширяващ се етап. Детективи се опитват да установят контакт с жена, която твърди, че е била отведена в дома на бившия принц в Уиндзор „с цел сексуални услуги“, съобщи Sky News.

Паралелно с това разследващите отправят апел към други потенциални жертви, свързани с мрежата на Джефри Епстийн, да излязат с показания, като се очаква разследването да продължи месеци.

Според информацията принц Андрю продължава да бъде обект на разследване и категорично отрича всички обвинения в неправомерни действия. Властите вече са провели разпити на редица свидетели, след като той бе арестуван в ранните часове на деня при акция в дома му в Норфолк, извършена преди около три месеца - съвпадаща с неговия 66-и рожден ден. Разследването първоначално започна във връзка със съмнения за злоупотреба със служебно положение, след като в САЩ са били публикувани документи от ФБР, свързани с делото срещу Епстийн.

Тези документи съдържат твърдения, че братът на краля е предавал чувствителна правителствена и търговска информация на Епстийн, който беше осъден за набиране и експлоатация на непълнолетно момиче. Макар първоначалният фокус да е бил върху евентуални престъпления, свързани със служебно поведение и злоупотреба с власт, разследващите подчертават, че обхватът на проверката е значително по-широк и включва и други възможни престъпления.

В рамките на текущата проверка полицията анализира и твърдения, че през 2010 г. Епстийн е изпратил жена в Обединеното кралство с цел среща с Андрю, но към момента тя не е била разпитана. Разследващите очакват и достъп до редактирани документи от т.нар. „файлове Епстийн“, които според тях могат да окажат съществено влияние върху развитието на делото.

