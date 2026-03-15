Има една история, от която Холивуд много се страхува и тя носи името на Джефри Епстийн - човекът, който държеше ключа за тъмната стая на световния елит. Тя е за система, в която властта, парите и мълчанието, вървят заедно. И когато мълчанието беше нарушено, всеки започна да се страхува от собствената си сянка.

Джефри Епстийн беше изключително богат финансист с достъп до най-влиятелните хора в света – президенти, милиардери, принцове и холивудски звезди. Разследванията около него разкриха мрежа от власт, връзки и взаимни услуги, която показва как функционират елитните кръгове зад кулисите. Скандалът повдигна и неудобния въпрос колко тясно са преплетени парите, политиката и влиянието във висшите среди.

Шокиращи данни от досиетата „Епстийн” разкриват връзки с България

В студиото „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ продуцентът Кирил Кирилов подчерта, че няма точни доказателства за всички деяния по случая Епстийн.

Бизнесдамата Жени Калканджиева изрази мнение, че най-шокиращи са мащабите на случая, както и мълчанието на мнозина, които са се превърнали в съучастници. „Смятам, че повечето са участвали, а останалите са имали власт. Америка е страна, в която хората малко са се извратили“. Тя отрече фотограф, свързан с Епстийн, да е работил с българска модна агенция.

Актьорът Башар Рахал отбеляза, че дори производството на холивудски филми и техните сценарии се манипулират. „Ако не вършат работа на управляващите в Холивуд, не се допускат. Там няма морал. Имал съм неприятна ситуация в Холивуд. Бях на кастинг за анимационен филм в агенцията на Том Круз - за машинист. Дойде един кастинг директор, който беше малко изнежен. Отвори вратата на тоалетната, погледна ме, а бях само аз. След това я затвори и каза, че ще види“, разказа той.

Топмоделът Кристин Илиева направи паралел с филма „Мигни два пъти“. Според нея той много добре описва партитата на заможни хора, на които момичета биват дрогирани, унижавани и гаврени: „За 13 години нямам нито един случай, в който някой да е поискал нещо в замяна от мен, за да направи нещо. По-скоро съм го виждала към мои познати“.

Досиетата „Епстийн”: Какви ще са последиците от скандалните файлове

Журналистът Кристина Патрашкова посочи, че това са най-мрачните филми, номинирани за „Оскар“: „Героите са объркани, търсещи смисъла, загубили психологическа опора, обречени на тъга и мъка. Изкуството е отражение на света, а той е несигурен. От много време знаехме, че елитите са опорочени, но точно сега бяха осветени досиетата на Епстийн. Това създаде усещане за деградация на властта. Виждаме как хора с пари унижават другите, метафора на разпадналия се свят. Голяма част от хората на церемонията тази вечер умират от страх, че ще излязат в досиетата. Киното отправя морални послания, а кинодейците може би в някаква част са уязвими от морална гледна точка“.