Нови разкрития около досиетата „Епстийн” разкриват шокиращи подробности, в които са замесени имена на политици и известни личности от целия свят. Сред тях са Илон Мъск, Бил Гейтс, основателят на Google Сергей Брин, бившият принц на Великобритания Андрю, търговският министър на САЩ Хауърд Лутник, режисьорът на документалната лента за Мелания, собственици на спортни отбори, дипломати и бизнесмени.

В документите фигурира и списък с непотвърдени сигнали срещу президента Доналд Тръмп за сексуални посегателства и 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън. Според няколко издания той е бил най-малко 15 пъти на борда на частния самолет на Епстийн.

Във Великобритания лорд Питър Манделсън е подал оставката си в Лейбъристката партия, заради това, че името му е замесено в скандала.

Норвежка принцеса и председателят на организационния комитет за Игрите в Лос Анджелис се появиха в досиетата „Епстийн“

Според анализ на големите издания името на Владимир Путин фигурира най-малко хиляда пъти, а думата "Москва" се споменава над 10 хиляди пъти. Германското издание „Билд” твърди, че Епстийн е работил директно с руското разузнаване, като е набавял мрежа от момичета от Източна Европа и Русия, за да ги свърже с политици, дипломати и бизнесмени и да събере компромати срещу тях. Според няколко от изданията директно се говори за София като дестинация за набиране на въпросните момичета. Кореспонденцията се е водила по имейл с приближен на Епстийн. Директно се говори за връзка с влиятелни хора у нас, за агенции за модели и набиране на млади момичета.

Имейли разкриват непристойни коментари на Сара Фъргюсън към Джефри Епстийн за дъщеря ѝ

Според същото издание Джефри Епстийн е поддрържал връзка с Москва и след 2008 г., когато беше арестуван, като е предлагал информация за Доналд Тръмп на външния министър Сергей Лавров.

Документите разкриват и нови видеа и снимки, някои от които - шокиращи. Снимки показват бившия принц на Великобритания Андрю, който вече е известен като Андрю Уиндзор.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова