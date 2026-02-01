Публикуването на нови документи, свързани с покойния американски финансист Джефри Епстийн — осъден за сексуални престъпления и починал в затвор в Манхатън през 2019 г. — продължава да предизвиква широко внимание в международните медии, след като Министерството на правосъдието на САЩ разкри допълнителни материали по случая.

Сред новоразкритите материали има поредица имейли и документи, които поставят под светлината на прожекторите връзки между Епстийн и влиятелни личности от Европа и САЩ.

Досиетата „Епстийн“: Новите документи показват Андрю Маунтбатън-Уиндзор коленичил над легнала жена (СНИМКИ)

Една от най-обсъжданите фигури, споменати в документите, е норвежката принцеса Мете-Марит. Тя присъства няколко пъти в досиетата, като особено внимание привлича кореспонденция, свързана с посещение в имението на Епстийн в Палм Бийч, Флорида през 2013 г.

Кралският двор в Осло потвърди, че принцесата е наела къща чрез общ приятел и е прекарала четири дни там заедно с приятел, но не е посещавала частния остров Литъл Сейнт Джеймс, известен с участието си в мрежата за сексуална експлоатация, организирана от Епстийн.

В изявление, цитирано от норвежките медии, Мете-Марит призна, че е проявила „лоша преценка“, като не е проучила по-подробно миналото на Епстийн, и изрази съжаление и съчувствие към жертвите на финансиста.

Скандалът идва в чувствителен момент за принцесата, тъй като нейният син, Мариус Борг Хойби, предстои да бъде изправен пред съда във връзка с обвинения в изнасилване, домашно насилие и други престъпления, като процесът е насрочен за този вторник.

Освен европейско кралско име, новите досиета включват и имейл кореспонденции между високопоставени фигури от САЩ. Сред тях са писма между Кейси Васерман, председател на организационния комитет за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г., и Гилейн Максуел — дългогодишен довереник и партньор на Епстийн, осъден и лишен от свобода за трафик на хора и сексуална експлоатация на непълнолетни.

Публикуваха нови 3 млн. страници с документи, свързани с досиетата "Епстийн"

Публикуваните имейли от 2003 г. съдържат лични обръщения и намеци за интимни срещи, което предизвика остри реакции в САЩ. Васерман се опита да се отграничи от случаите, като заяви, че не е имал лични или бизнес отношения с Епстийн, освен участието си в хуманитарна мисия преди години. Той изрази „дълбоко съжаление“ за кореспонденцията си с Максуел, уточнявайки, че тя е била много преди престъпленията на Максуел да станат известни.

Досиетата бяха разкрити съгласно специален закон, който изисква правителството на САЩ да направи достъпни документите, натрупани в продължение на години по разследването на Епстийн и Максуел. Този ход предизвика международни реакции и поднови дебатите за обхвата на влиянието и контактите на покойния финансист преди и по време на обвиненията срещу него.

Редактор: Цветина Петкова