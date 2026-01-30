Министерството на правосъдието на САЩ в петък публикува нови 3 милиона страници с документи, свързани с разследването срещу покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. Новата серия от файлове от така наречените досиета "Епстийн" се оповестява публично след приемането на закон, целящ да покаже какво е знаело правителството за сексуалното насилие над млади момичета, извършвано от милионера финансист, и за неговите контакти с богати и влиятелни личности.

Заместник главният прокурор Тод Бланш заяви, че файловете са качени на уебсайта на министерството. Те съдържат информация, която според официални лица не е била разкривана публично при първоначалното публикуване на документи през декември.

Данните се оповестяват съгласно Закона за прозрачност на досиетата „Епстийн“, приет след месеци на обществен и политически натиск. Той задължава правителството да отвори досиетата си за покойния финансист и осъдената Гислейн Максуел - негова довереница и бивша приятелка.

След като пропусна крайния срок от 19 декември, определен от Конгреса за публикуване на всички документи, Министерството на правосъдието заяви, че е възложило на стотици адвокати да прегледат материалите, за да определят какво трябва да бъде редактирано или заличено, с цел защита на самоличността на жертвите на сексуално насилие.

Броят на документите, подлежащи на преглед, е нараснал до 5,2 милиона страници, включително копия на някои файлове, съобщи ведомството. Министерството на правосъдието публикува десетки хиляди страници малко преди Коледа, включително снимки, стенограми от интервюта, телефонни разпечатки и съдебни записи. Много от тях вече бяха публично достъпни или бяха силно редактирани.

Милионерът финансист Джефри Епстийн се самоуби в затвора в Ню Йорк през август 2019 година, само месец след като беше осъден за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

